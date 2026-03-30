Tausende Besucher strömten zur NÖ Landesausstellung

LH Mikl-Leitner: "Mit mehr als 3.300 Besucherinnen und Besuchern können wir schon jetzt von einem großen Erfolg sprechen"

Mit einer gelungenen Mixtur aus Musik, Tanz und Kulinarik ist die Niederösterreichische Landesausstellung 2026 am Freitag am Areal des Landesklinikums Mauer fulminant angelaufen. Nach der offiziellen Eröffnung durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner folgte am Wochenende der erste Besucheransturm.

© NLK Khittl

Die Ausstellung bietet auf dem Gelände des Landesklinikums Mauer - erstmals bei laufendem Klinikbetrieb - Einblicke in die Geschichte und Gegenwart psychischer Gesundheit. Besucher können die Schau bis 8. November 2026 erleben.

Kultur baut Brücken

"Mit mehr als 3.300 Besucherinnen und Besuchern können wir schon jetzt von einem großen Erfolg für die Region und ganz Niederösterreich sprechen", attestierte die Landeshauptfrau nach dem Eröffnungswochenende. Zugleich betonte Mikl-Leitner, dass es mit der Landesausstellung gelungen sei, "ein Projekt auf die Beine zu stellen, das weit über die Region hinausstrahlt".

Besonders hob sie hervor, dass "Kultur hier Brücken baut – zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Medizin und Gesellschaft". Die Landeshauptfrau unterstrich zudem, es sei nicht nur mutig, sondern auch notwendig, sich dem Thema psychische Gesundheit zu stellen: "Wir müssen vom Wegschauen zum Hinschauen kommen und ich bin überzeugt, diese Landesausstellung schafft mehr Offenheit für ein neues Miteinander."

Am Samstag erfolgte der Start für die Bevölkerung im Festzelt neben dem Landesklinikum - begleitet vom Radio NÖ Frühschoppen. Dabei präsentierten sich die Regionspartner der Ausstellung, während unter dem Motto "Musikalische Grüße aus den Gemeinden" für Stimmung gesorgt wurde. Dazu wurden regionale Schmankerln aus dem Mostviertel serviert. Ein besonderes Zuckerl für alle Besucher: Am ersten offiziellen Ausstellungstag war der Eintritt gratis. Auch am Sonntag war die Begeisterung ungebremst, als der Musikverein Mauer-Öhling, die Jagdhornbläser Öhling sowie die Blasmusik von KamBamBlech für volle Reihen im Festzelt sorgten.