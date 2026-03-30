Neues Grätzl in Kagran mit 300 Wohnungen geplant

Mitten in Kagran entsteht ein neues Stadtquartier: Wo derzeit die alte Berufsschule steht, wird schon bald leistbarer Wohnraum für Hunderte Menschen geschaffen.

Die Berufsschule für Baugewerbe in der Wagramer Straße entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen und übersiedelt bis Ende 2028 in die Seestadt Aspern. Damit wird ein großes Areal frei, das die Stadt Wien jetzt neu denkt. Geplant ist ein klimafittes Quartier mit rund 300 Wohnungen, etwa zwei Drittel davon gefördert.

© Daniel Dutkowski

Die Lage könnte kaum attraktiver sein: U-Bahn-Anschluss, kurze Wege zur Alten Donau und viel Infrastruktur im Umfeld. Genau hier will die Stadt leistbares Wohnen sichern. Durch die Realisierung eines Hochhauses mit einer maximalen Gebäudehöhe von 85 Metern sowie weiterer Gebäude mit Gebäudehöhen von bis zu 35 Metern kann der Flächenverbrauch am Standort insgesamt minimiert und zusätzlicher Freiraum geschaffen werden.

Ein Stück Geschichte soll dabei erhalten bleiben, denn: Ein historischer Teil der alten Schule wird in das neue Quartier integriert. So verbindet das Projekt modernes Wohnen mit nostalgischem Charme - im Herzen von Kagran.