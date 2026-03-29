Lux-Second Hand auf der Linzer Landstraße eröffnet

Neues Second Hand auf Linzer Landstraße mit Edelmarken.

Linz. Second Hand boomt in Linz. ORF-Modeexpertin Martina Reuter zeigte sich im TV vergangenen Mittwoch von der guten Sortierung von Buddy & Murphy am Linzer Hauptplatz begeistert.Die Gründe für die Second-Hand-Wahl sind vor allem der Nachhaltigkeits- sowie der Spargedanke. Seit Samstag gibt es mit dem Déjà vu-Boutique auf der Landstraße 14, im Durchgang zur Linzerie, einen neuen Hotspot für all jene die Vintage-Mode und Taschen von Prada, Louis Vuitton, Moncler & Co. lieben.