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Lux-Second Hand auf der Linzer Landstraße eröffnet
© Getty

Prada & Moncler

Lux-Second Hand auf der Linzer Landstraße eröffnet

29.03.26, 13:34 | Aktualisiert: 29.03.26, 14:41
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Neues Second Hand auf Linzer Landstraße mit Edelmarken.

Linz. Second Hand boomt in Linz. ORF-Modeexpertin Martina Reuter zeigte sich im TV vergangenen Mittwoch von der guten Sortierung von Buddy & Murphy am Linzer Hauptplatz begeistert.Die Gründe für die Second-Hand-Wahl sind vor allem der Nachhaltigkeits- sowie der Spargedanke. Seit Samstag gibt es mit dem Déjà vu-Boutique auf der Landstraße 14, im Durchgang zur Linzerie, einen neuen Hotspot für all jene die Vintage-Mode und Taschen von Prada, Louis Vuitton, Moncler & Co. lieben.

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