„Donated with Love“ in der Albertina Klosterneuburg

Das 250-Jahr-Jubiläum der Albertina steht auch in Klosterneuburg im Mittelpunkt einer Neupräsentation in Form der Ausstellung „Donated with Love“. Die Schau bietet einen Ausschnitt aus vielfältigen Schenkungen der jüngeren Zeit und ist bis 15. November zu sehen.

Von Pop-Art bis Abstraktion – die Albertina Klosterneuburg haut mit ihrer neuen Ausstellung voll auf die Pauke! Das Who is Who der internationalen Kunstwelt gibt sich hier die Klinke in die Hand.

Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Sean Scully, Julie Mehretu – absolute Weltklasse! Dazu fast das gesamte druckgrafische Werk von Alex Katz – satte 800 Stücke, der Albertina großzügig geschenkt. Auch die Roy Lichtenstein Foundation liess 2023 eine Reihe von Werken ins Haus. Auch die Roy Lichtenstein Foundation ließ 2023 eine Reihe von Werken ins Haus.

Grusel-Highlight

Der dänische Künstler Peter Land zeigt sich als monströse Puppe im Bett – albtraumhaft und faszinierend zugleich! Insgesamt 115 Werke verteilen sich auf zwei Stockwerke: Unten Pop-Art und Gegenwartskunst, oben pure Abstraktion mit Klassikern wie Günther Förg und Tony Cragg sowie jungen Wilden wie Xiyao Wang.

Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis schwärmt von einem "freudvollen Fest" – und kündigt für Ende August sogar ein großs Künstlerfest an!

Für alle

Workshops, Sommercamps, Führungen mit Brunch – da ist für jeden was dabei. Hingehen!