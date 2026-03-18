ImWind präsentiert Karl Gruber als Geschäftsführer

Der Wechsel von Wien Energie zu ImWind wird im Mai über die Bühne gehen. Wiener Stadtwerke Generaldirektor Peter Weinelt freut sich auf eine "gute Zusammenarbeit".

Karl Gruber (56) rückt mit Mai als Geschäftsführer operativ zur ImWind Gruppe auf. Die erst im letzten Jahr erworbene Tochter ImWind gilt als eine der wichtigsten Akquisitionen in der Geschichte der Wiener Stadtwerke. Der erfahrene Energiemanager wird sich in seiner neuen Rolle auf den beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Energien konzentrieren, insbesondere von Wind- und Photovoltaikanlagen und will sicherstellen, dass das volle Potenzial dieser Beteiligung entfaltet wird.

"Bis 2030 wird Wien Energie mit ImWind Wind- und Sonnenkraftanlagen an bis zu 200 Standorten in Österreich die Erneuerbaren-Leistung mehr als verdoppeln und damit alle Wiener Haushalte mit Ökostrom versorgen können. Wir gehen konsequent den Weg, um unabhängig von Gas zu werden und damit langfristig stabile und leistbare Preise für alle Wienerinnen zu garantieren. Um all die genehmigten Projekte zeitgerecht auf den Boden zu bringen, braucht es ausgewiesene Profis und daher freue ich mich, dass Karl Gruber als kompetenter Energie-Manager mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Branche diese wichtige Position bei ImWind übernimmt und mit dem gesamten Team die Umsetzung der zukunftsweisenden Technologien vorantreibt", so Stadträtin Ulli Sima, zuständig für die Wiener Stadtwerke.

Auch Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, unterstreicht die Bedeutung der Personalentscheidung: "Karl Gruber steht wie kaum ein anderer für den konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien. Mit großer Entschlossenheit bringt er innovative Projekte auf den Weg und setzt dabei auf moderne zukunftsorientierte Lösungen. Die Bestellung von Karl Gruber ist ein bedeutender Schritt für die Weiterentwicklung von ImWind. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit."