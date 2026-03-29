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Manga Store
© Getty Images

Thalia W3

Wien im Manga-Fieber: Erster Pop-Up Store im April

29.03.26, 13:35 | Aktualisiert: 29.03.26, 15:11
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Ein Pflichttermin für Manga-Fans und alle, die es noch werden wollen. Bei freiem Eintritt gibt es am ersten Aprilwochenende in Thalia W3 Lesungen, Workshops und jede Menge Einblicke. 

Es ist so weit: Wien erhält seinen allerersten Manga Pop-Up Store überhaupt. Bevor steht ein Wochenende ganz im Zeichen der japanisch inspirierten Comics. Am 3. und 4. April nämlich verwandelt sich der Veranstaltungsbereich von Thalia Wien Mitte in ein Eldorado für alle Manga-Fans. 

 


Sieben unabhängige Mangaverlage aus dem deutschsprachigen Raum präsentieren dort ihre aktuellen Werke: Animachon, B-Love, CatMint, Dokico, Pixelite, Tiny Tusk und Yomeru. Das Sortiment reicht von druckfrischen Neuerscheinungen bis hin zu Klassikern und echten Geheimtipps.

Freier Eintritt

Der Einlass erfolgt am Freitag um 16:30 Uhr. Highlights sind ein Zeichen-Workshop rund um Manga und Webtoon sowie mehrere Lesungen. Neben Büchern warten Goodies und persönliche Einblicke der Künstler auf die Besucher. 

Manga Store
© Getty Images

Programm am Freitag:

  • 17:00 Uhr: Workshop - Manga & Webtoon Zeichnen mit Yunuyei
  • 18:30 Uhr Lesung "Magier der Titanen" mit M. Valetta

Programm am Samstag:

  • 12:00 Uhr Panel - Mangas veröffentlichen
  • 14:00 Uhr Lesung mit Oniisanbomber
  • 16:00 Uhr Lesung "Chinesische Volksmärchen"

Der Eintritt ist frei!

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