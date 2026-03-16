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Förderungen

Wer jetzt den neuen 200-Euro-Bonus bekommt

16.03.26, 15:42
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Gute Nachrichten für das Geldbörserl: In mehreren Bundesländern gibt es heuer kräftige Zuschüsse zu den Heizkosten. Wer schnell ist, kann sich jetzt hunderte Euro vom Staat zurückholen.

Förderungen. Der Heizkostenzuschuss wird in Oberösterreich ab heute neu aufgelegt und kann direkt online beantragt werden, berichtet das Portal "finanz.at". Davon profitieren zahlreiche Privathaushalte, die mit den Kosten für das Heizen zu kämpfen haben. Anspruch auf die 200 Euro haben jene Ein-Personen-Haushalte, die ein Jahresbruttoeinkommen von maximal 21.883 Euro aufweisen. Bei Mehr-Personen-Haushalten liegt die Grenze bei 30.913 Euro. Die Antragsfrist endet am Freitag, 15. Mai 2026. Die Einreichung erfolgt über die Webseite des Landes Oberösterreich.

Doch nicht nur in Oberösterreich wird Unterstützung geboten. Auch andere Bundesländer greifen den Bewohnern 2026 unter die Arme, um die Belastungen durch hohe Energiepreise abzufedern. In Salzburg etwa gibt es für berechtigte Haushalte einen Heizkostenzuschuss von 250 Euro. Wer direkt in der Stadt Salzburg wohnt, bekommt sogar noch 100 Euro obendrauf. Hier ist die Beantragung bereits seit längerer Zeit möglich, die Frist läuft noch bis 30. September 2026. Besonders positiv für die Salzburger: Die Einkommensgrenzen wurden für das laufende Jahr angehoben.

Zuschüsse in weiteren Bundesländern

In Kärnten wird die Hilfe bereits seit dem Vorjahr mit der sozial-gestaffelten Wohnbeihilfe kombiniert ausgezahlt. Private Haushalte können hier inklusive der Heiz- oder Betriebskosten Förderungen von bis zu 500 Euro erhalten.

In Niederösterreich beträgt der Heizkostenzuschuss einmalig 150 Euro. Niederösterreicher müssen jedoch besonders fix sein, denn die Frist für den Antrag endet bereits mit Ende März 2026.

Während viele Österreicher jetzt erst ihre Anträge stellen, ist es für andere bereits zu spät. In Vorarlberg und der Steiermark sind die Möglichkeiten für den heurigen Zuschuss bereits im Februar abgelaufen.

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