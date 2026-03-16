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Eurowings Flugzeug
© getty

Lufthansa-Tochter

Jetzt drohen auch die Eurowings-Piloten mit Streik

16.03.26, 13:35
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Nach Streiks der Piloten bei der Lufthansa könnte es auch bei der Tochtergesellschaft Eurowings zum Arbeitskampf kommen.  

In der Urabstimmung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sprach sich eine Mehrheit von 94 Prozent der Teilnehmenden für diese Option aus, wie die VC am Montag mitteilte. Wie bei der Kernmarke geht es bei dem Ferienflieger um höhere Arbeitgeberbeiträge zur betrieblichen Altersvorsorge.

Die Forderungen dazu wolle die Gewerkschaft mittels Arbeitskampf durchsetzen, "wenn dies notwendig ist".Bei der Lufthansa kam es in der vergangenen Woche deshalb zum zweiten Streik in diesem Jahr mit massiven Flugausfällen. Die VC hatte bei Eurowings die Verhandlungen Anfang des Monats für gescheitert erklärt, weil der Arbeitgeber nur zu einer Umverteilung im bestehenden System bereit gewesen sei, aber nicht substanziell in die Betriebsrente investieren wolle. "Wir bleiben jederzeit zu konstruktiven Gesprächen bereit, erwarten dafür aber ein ernsthaftes Entgegenkommen der Arbeitgeberseite", erklärte VC-Präsident Andreas Pinheiro.

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