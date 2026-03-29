Schutz-Kampagne für Penzinger Naturdenkmal "Salzwiese"

Ein seltenes Naturjuwel stellt die Salzwiese im 14. Bezirk dar, wobei ihr Schutz stark vom Verhalten ihrer Besucher abhängt. Eine neue Kampagne soll jetzt für mehr Bewusstsein vor Ort sorgen.

Die Salzwiese in Penzing ist Wiens einzige Feuchtwiese mit natürlichen Quellen und kleinen Bachläufen im Stadtgebiet des Wienerwaldes. Zwischen Tümpeln, Schilf und Pfeifengras finden seltene Pflanzen und Tiere einen letzten Rückzugsort.

© Stadt Wien

Seit 1986 steht das Gebiet als Naturdenkmal unter besonderem Schutz. Doch das sensible Ökosystem reagiert stark auf Störungen. Schon das Betreten abseits der Wege kann die Salzwiese nachhaltig schädigen. "Neben der Pflege des Lebensraumes sind daher auch Besucherlenkung und Information wichtig, um die Akzeptanz der Maßnahmen zu erhöhen", erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Start für Info-Offensive

Um das Naturjuwel besser zu schützen, startet die Stadt Wien gemeinsam mit dem Bezirk Penzing eine neue Informationskampagne. Infotafeln vor Ort und geführte Touren sollen die Besonderheiten der Salzwiese erklären und das Bewusstsein für sie stärken. Gleichzeitig wird die Wiese regelmäßig mit großem Aufwand gepflegt, um die Artenvielfalt auch künftig zu erhalten.

© Stadt Wien/Martin Votava

"Die hohe Artenvielfalt in Wien hängt eng mit der Lebensqualität in unserer Stadt zusammen", führt Czernohorszky aus. "Seltene Pflanzen und Tiere sind gerade in der Großstadt unermesslich wertvoll, denn diese Vielfalt stabilisiert unsere Ökosysteme. Darum setzen wir alles daran, ihre Lebensräume und damit ihren Fortbestand zu sichern."