Kiss-Cam-Affäre UND Ehemann war auch im Stadion

Acht Monate nach dem viralen Kiss-Cam-Skandal beim Coldplay-Konzert spricht Kristin Cabot erstmals Klartext. In einem emotionalen Interview mit Oprah Winfrey enthüllt sie nun pikante Details über den verhängnisvollen Abend.

Im Juli 2025 sorgte ein Video aus dem Gillette Stadium weltweit für Schlagzeilen: Kristin Cabot wurde engumschlungen mit ihrem Chef, dem Tech-Millionär Andy Byron, von einer Kiss-Cam eingefangen. Die hektische Reaktion der beiden vor 55.000 Zuschauern löste einen massiven Shitstorm aus, da beide zu diesem Zeitpunkt noch mit anderen Partnern verheiratet waren.

Ehemann lauerte im Publikum

Wie Cabot nun im Oprah-Winfrey-Podcast verriet, war die Situation noch brisanter als bisher bekannt. Ihr damaliger Ehemann Andrew befand sich zur selben Zeit in der Arena. „Ich ging gerade zum Konzert, als meine Tochter mir schrieb: ‚Wie toll, dass du und Andrew beide bei Coldplay seid!‘ Sie ließ mich also wissen, dass mein Noch-Ehemann auch auf dem Konzert war“, erinnert sich die 53-Jährige.

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Keine Angst vor Begegnung

Trotz der Nachricht ihrer Tochter machte sich Cabot anfangs keine Sorgen: „Ich dachte mir: ‚Na ja, wird das komisch, wenn er mich mit Andy sieht? Also, wenn ich ihm über den Weg laufe?‘ Aber dann dachte ich: ‚Ich bin im Gillette Stadium, hier sind 55.000 Leute, ich werde ihm wahrscheinlich nicht über den Weg laufen.‘“ Tatsächlich trafen sie sich an diesem Abend nicht persönlich – der Ehemann erfuhr erst durch die virale Kiss-Cam von der Situation.

Jobverlust und doppelte Scheidung

Die Folgen des Vorfalls waren gravierend. Andy Byron verlor seine Position bei der Firma Astronomer, und auch Cabot verließ das Unternehmen kurz darauf freiwillig. Heute reflektiert sie die Ereignisse mit einer gewissen Ironie: „Am Ende des Tages wäre es besser gewesen, wenn ich ihm einfach über den Weg gelaufen wäre.“ Mittlerweile haben beide Beteiligten die Scheidung eingereicht und auch ihre gemeinsame Affäre beendet.