„Es war der Tequila“ – Coldplay „Opfer“ bricht ihr Schweigen

Die Bilder gingen um die Welt und sorgten für große Häme. Im Juli wurden Kristin Cabot und Andy Byron von der Coldplay Kiss-Cam beim Fremdschmusen erwischt. Jetzt erklärt Cabot den Fehltritt.

Es war eine der Aufreger Story des Jahres. Am 16. Juli wurden Kristin Cabot und der mittlerweile geschasste „Astronomer“-CEO Andy Byron beim Coldplay-Konzert in Boston von einer Kiss Cam erwischt. Als sie merkten, dass sie gefilmt wurden trennten sie sich schnell und versuchten, sich zu verstecken. Bilder die gerade deshalb um die Welt gingen.

© YouTube

Nach "Kiss-Cam"-Skandal: Ex-CEO Andy Byron stößt Luxus-Loft in Manhattan ab

Nach "Kiss Cam"-Affäre – High-Society-Ehe am Ende

Coldplay sind die absoluten Konzertkönige!



Jetzt bricht Kristin Cabot ihr Schweigen und schiebt dabei alles auf den Alkohol. „Ich habe eine Fehlentscheidung getroffen, ein paar Tequila Cocktails High Noon getrunken und mit meinem Chef getanzt und mich unangemessen verhalten“, sagte sie der New York Times. „Und das ist nicht nichts. Ich habe die Verantwortung dafür übernommen und meine Karriere dafür aufgegeben. Das ist der Preis, den ich bereit war zu zahlen.“

Cabot wurde online beschämt, von Promis verspottet und von Fremden, denen sie in der Öffentlichkeit begegnete, als „Ehebrecherin“ beschimpft, erklärte sie und fügte hinzu, dass sie über 60 Morddrohungen erhalten habe.

© Instagram



Sie gab zu, in Byron verknallt gewesen zu sein und sich darauf gefreut zu haben, ihn ihren Freunden vorzustellen, behauptete aber, dass die beiden sich vor diesem Abend noch nie geküsst hätten.

© YouTube

Obwohl sie auf ihren VIP-Plätzen auf dem Balkon des Konzerts Tequila-Cocktails tranken, zusammen tanzten und sich küssten, sagte Cabot, dass dies das erste und einzige Mal gewesen sei. Sie bedauert jedoch diesen, wie sie es nannte, „klischeehaften“ Moment und fügte hinzu: „Ich möchte, dass meine Kinder wissen, dass man Fehler machen und es richtig vermasseln kann. Aber man muss deswegen nicht mit dem Tod bedroht werden.“