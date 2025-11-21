Nach "Kiss-Cam"-Skandal: Ex-CEO Andy Byron stößt Luxus-Loft in Manhattan ab

Nach seinem "Kiss-Cam"-Moment hat Ex-Techchef Andy Byron seine Wohnung in Manhattan verkauft. Dokumente zeigen aber: Offiziell ist er weiterhin verheiratet.

Der Verkauf seiner Residenz in Manhattan sorgt für Aufmerksamkeit: Andy Byron, der im Juli durch seinen "Kiss-Cam"-Auftritt bei einem Coldplay-Konzert plötzlich weltweit bekannt wurde, hat sein Tribeca-Loft veräußert. Laut "Crain's" handelte es sich um eine ganze Etage, verkauft für 5,8 Millionen Dollar. Der Deal sei "blitzschnell zustande gekommen".

Der Kaufvertrag erschien am Dienstag in den Unterlagen des städtischen Finanzamts. Die Wohnung war nie offiziell gelistet. Laut den Dokumenten ist Byron weiterhin mit Megan Kerrigan verheiratet. Beide teilen sich eine Adresse in Massachusetts, obwohl Megan ihn nach dem Vorfall verlassen und ihren Ehering zurückgegeben hatte.

Luxus-Wohnung in Tribeca © Google Maps

Details zum Loft

Das Apartment hatte Byron 2022 für 5,4 Millionen Dollar gekauft. Die neuen Eigentümer sind Wirtschaftsanwälte. Sie unterschrieben Mitte September und finalisierten Anfang November. Der Ertrag lag laut „"New York Post" nahe dem ursprünglichen Kaufpreis. Das Loft umfasst vier Schlafzimmer, dreieinhalb Bäder, eine offene Küche, einen Weinkühlschrank und freigelegte Backsteinwände. Das Hauptschlafzimmer beinhaltet einen begehbaren Kleiderschrank.

Hintergrund der Affäre

© Instagram

Byron und HR-Chefin Kristin Cabot waren bis zum 16. Juli unbekannt – bis Coldplay-Frontmann Chris Martin die beiden auf der "Kiss Cam" entdeckte. Das Video verbreitete sich schnell im Netz. Byron trat noch in derselben Woche zurück, Cabot eine Woche später. Auch ihre Ehe endete, sie reichte die Scheidung ein.