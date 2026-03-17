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Papst Leo
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Am 3. Juli

Papst Leo XIV. erhält US-Freiheitsmedaille

17.03.26, 13:18
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Am 3. Juli, dem Vortag des 250. Geburtstags der USA, wird Papst Leo XIV. die Freiheitsmedaille des "National Constitution Center" in Philadelphia verliehen.  

Wie das Portal "Vatican News" laut Kathpress berichtet, wird die Verleihung im Rahmen einer Videoschaltung stattfinden. Der Papst werde aus diesem Anlass eine Ansprache halten, die aus dem Vatikan nach Philadelphia übertragen wird.

Die private Organisation, die das National Constitution Center trägt, verleiht die "Liberty Medal" in diesem Jahr zum 38. Mal. Zu den früheren Preisträgern gehörten Nelson Mandela, Michail Gorbatschow und Kofi Annan sowie mehrere US-Präsidenten und Verfassungsrichter.

In der vom Preiskomitee veröffentlichten Begründung heißt es, mit dem Preis solle der lebenslange Einsatz von Robert Prevost/Papst Leo XIV. für die Verteidigung von Glaubens-, Gewissens- und Meinungsfreiheit gewürdigt werden. Diese seien von den Vätern der amerikanischen Verfassung im Ersten Verfassungszusatz ("First Amendment") festgeschrieben worden.

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