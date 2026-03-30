Bauernregel: So beeinflusst das Wetter am 31. März die dritte Jahreszeit

Ein Blick aus dem Fenster lohnt sich am morgigen Dienstag besonders. Eine bekannte Bauernregel besagt nämlich, dass das Wetter am 31. März bereits einen Vorgeschmack auf den kommenden Herbst gibt.

Am morgigen Dienstag, 31. März, richten viele in Österreich ihre Aufmerksamkeit gen Himmel.

„Wie der 31., so der Herbst“

Die alte Wetterweisheit ist kurz und prägnant: „Wie der 31., so der Herbst“. Damit gilt dieser Tag als wichtiger Lostag für die langfristige Prognose des Jahres 2026.

Wetter-Orakel am Dienstag

Die Regel besagt, dass die Witterung am h31. März den Grundstein für die Monate September, Oktober und November legt. Werden wir morgen mit strahlendem Sonnenschein verwöhnt, dürfen wir laut der Überlieferung auch mit einem goldenen Herbst rechnen. Zeigt sich der Dienstag hingegen grau und verregnet, steht uns wohl eine eher trübe Spätjahreszeit bevor.

Tradition trifft Moderne

Obwohl moderne Meteorologie heute auf präzise Satellitendaten setzt, halten sich solche Bauernregeln hartnäckig.