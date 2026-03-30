Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Jugendliche
© Getty Images

Betreuungsangebote

NÖ-Förderung: 9,6 Mio. Euro für Kinder- und Jugendhilfe

30.03.26, 19:58
Teilen

Die Betreuungsangebote zielen darauf ab, junge Menschen zu begleiten und zu stärken.

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer letzten Sitzung einen Förderbeschluss in Höhe von 9,6 Millionen Euro für Soziale Dienste der Kinder- und Jugendhilfe gefasst. "Diese Mittel stellen sicher, dass die Angebote der Mobilen Jugendarbeit sowie der Beratungsstellen in Niederösterreich abgesichert sind und junge Menschen bei Problemen und Fragen weiterhin verlässlich Unterstützung erhalten", betont Landesrätin Eva Prischl, zuständiges Regierungsmitglied für die NÖ Kinder- und Jugendhilfe.

Landesrätin Eva Prischl SPÖ

Landesrätin Eva Prischl (SPÖ).

© Werner Jäger

Gerade in einer Zeit, die von rasanten Entwicklungen, neuen Herausforderungen und wachsender Komplexität geprägt ist, gewinnt professionelle Jugendarbeit mit qualifizierten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen zunehmend an Bedeutung. "Die Unterstützungsangebote in der Kinder- und Jugendhilfe sind zuletzt in ihrer Dauer, in ihrem Ausmaß und ihrer Intensität umfänglicher geworden. So ist die Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Niederösterreich von 2018 bis 2024 um fast 49 Prozent gestiegen", hält die Landesrätin fest.

"Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben bestmöglich zu fördern und zu begleiten. Gute Rahmenbedingungen, in denen sich junge Menschen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Hintergrund – gut entwickeln und ihre Potenziale entfalten können, sind dafür die Voraussetzung", so Prischl.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen