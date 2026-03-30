NÖ-Förderung: 9,6 Mio. Euro für Kinder- und Jugendhilfe

Die Betreuungsangebote zielen darauf ab, junge Menschen zu begleiten und zu stärken.

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer letzten Sitzung einen Förderbeschluss in Höhe von 9,6 Millionen Euro für Soziale Dienste der Kinder- und Jugendhilfe gefasst. "Diese Mittel stellen sicher, dass die Angebote der Mobilen Jugendarbeit sowie der Beratungsstellen in Niederösterreich abgesichert sind und junge Menschen bei Problemen und Fragen weiterhin verlässlich Unterstützung erhalten", betont Landesrätin Eva Prischl, zuständiges Regierungsmitglied für die NÖ Kinder- und Jugendhilfe.

Landesrätin Eva Prischl (SPÖ). © Werner Jäger

Gerade in einer Zeit, die von rasanten Entwicklungen, neuen Herausforderungen und wachsender Komplexität geprägt ist, gewinnt professionelle Jugendarbeit mit qualifizierten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen zunehmend an Bedeutung. "Die Unterstützungsangebote in der Kinder- und Jugendhilfe sind zuletzt in ihrer Dauer, in ihrem Ausmaß und ihrer Intensität umfänglicher geworden. So ist die Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Niederösterreich von 2018 bis 2024 um fast 49 Prozent gestiegen", hält die Landesrätin fest.

"Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben bestmöglich zu fördern und zu begleiten. Gute Rahmenbedingungen, in denen sich junge Menschen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Hintergrund – gut entwickeln und ihre Potenziale entfalten können, sind dafür die Voraussetzung", so Prischl.