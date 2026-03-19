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Viktor Orban
© Getty

Gipfel-Zoff

Machtkampf in Brüssel – jetzt droht Orbán der große EU-Knall

19.03.26, 10:35
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Alle Augen auf Viktor Orbán! Beim EU-Gipfel in Brüssel steht der ungarische Premier massiv unter Druck – und könnte erneut alles blockieren. 

Beim heutigen Gipfel rückt einer besonders in den Mittelpunkt: Viktor Orbán. Der ungarische Regierungschef gilt seit Jahren als „EU-Schreck“ – und sorgt auch diesmal wieder für Zündstoff. Der Grund: Seine harte Linie gegen die EU und die Ukraine – gerade mitten im Wahlkampf in Ungarn.

Der größte Streitpunkt: ein 90-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine. Orbán blockiert das Paket – und bringt damit die gesamte EU gegen sich auf. Viele Staats- und Regierungschefs sind genervt, weil wichtige Entscheidungen an ihm scheitern.  

Machtkampf vor der Wahl

Für Orbán geht es um alles. Schon am 12. April stehen Parlamentswahlen an – und laut Umfragen liegt er deutlich hinter seinem EU-freundlichen Herausforderer Péter Magyar. Kein Wunder, dass der Premier jetzt besonders aggressiv auftritt und gegen Brüssel austeilt. 

Attacken gegen EU und Ukraine

Orban wirft der EU und der Ukraine vor, Ungarn in den Krieg ziehen zu wollen und den Menschen Geld „aus der Tasche zu ziehen“. Den ukrainischen Präsidenten Selenskyj bezeichnete er zuletzt offen als „Feind“.

Wahlplakat - Orbán
© APA/AFP

Auf den Werbetafeln ist unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sehen – mit der Aufschrift „Lasst Selenskyj nicht das letzte Lachen haben“. Auf einem weiteren Plakat werden Selenskyj, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Oppositionsführer Péter Magyar gemeinsam gezeigt, dazu der Slogan: „Sie selbst sind das Risiko“. Die Botschaft dahinter ist klar – Orban stellt seine Gegner und internationale Akteure als Bedrohung für Ungarn dar. 

Droht der große Knall?

In Brüssel könnte es jetzt richtig krachen.

Machtkampf in Brüssel – jetzt droht Orbán der große EU-Knall
© oe24

Ein offener Konflikt zwischen Orbán und den anderen EU-Chefs gilt als wahrscheinlich. Für Orbán ist dieser Gipfel mehr als nur ein Treffen. Es ist ein Machtkampf – kurz vor einer entscheidenden Wahl. Und vielleicht sein letzter großer Auftritt auf der ganz großen EU-Bühne.

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