Noch nicht in Fahrt: Vegane Kochlehre mit Startproblemen

Kaum Lehrlinge, wenige Betriebe - Wiens vegane Kochlehre bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Allerdings besteht Hoffnung auf ein Wachstum bis 2030.

Wiens neu angelaufene vegan-vegetarische Kochlehre ist noch nicht auf der Erfolgsspur angekommen. Seit ihrem Start im Juli 2025 haben sich nur wenige Lehrlinge gefunden. Allerdings liegt der Grund nicht am mangelnden Interesse. Vielmehr sind es die Betriebe, an denen es stockt. Derzeit bieten zu wenige von ihnen passende Ausbildungen an.

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Österreichweit absolvieren aktuell nur elf Personen die Lehre, sechs davon in Wien. Gerade einmal fünf Betriebe sind derzeit in der Bundeshauptstadt zugelassen, um Lehrlinge auszubilden. Einen Teilerfolg gibt es aber: Eine eigene Berufsschulklasse konnte bereits eingerichtet werden. Der Unterricht findet in der Berufsschule in Wien-Meidling statt, wo auch Lehrlinge aus anderen Bundesländern mitlernen.

Wie die Lehrlingsbörse der Veganen Gesellschaft vermeldet, wollen rund 65 Interessenten die Ausbildung in Wien beginnen. Viele stehen jedoch in der Warteschlange, die nötigen Genehmigungen an neue Betriebe müssen erst erteilt werden. Zwei stehen kurz davor, zwölf weitere zeigen Interesse. Mehr als nur ein Hoffnungsschimmer also für das ambitionierte Projekt, das vorerst bis 2030 angesetzt ist.