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Ralf Rangnick
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Aufstellung ist da

DIESE ÖFB-Elf startet für uns ins WM-Jahr

27.03.26, 16:55
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Mit dem Testspiel-Hit gegen Ghana läutet die ÖFB-Elf offiziell das WM-Jahr 2026 ein. 

Das erste von vier Testspielen vor der Mega-WM in den USA, Mexiko und Kanada steigt am Freitag (ab 18 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka stehen zwei hoffnungsvolle ÖFB-Zugänge vor ihrem Länderspieldebüt.

Zum Anpfiff sorgt Teamchef Ralf Rangnick für keine großen Überraschungen und schickt folgende Elf aufs Feld: 

Heimserie soll fortgesetzt werden

ÖFB-Team ist elf Heimspiele in Folge ungeschlagen. Die bisher letzte Heimniederlage setzte es im Oktober 2023 in der EM-Quali im Wiener Prater gegen Belgien (2:3). "Wir werden sicherlich mit der bestmöglichen Elf beginnen", sagte Rangnick. Sichtung und Weiterentwicklung des eigenen Spielplans würden einander nicht ausschließen. "Wir wollen beides tun: die Automatismen weiter verbessern, weiter einschleifen, und gleichzeitig möglichst jedem Spieler die Chance geben, sich zu zeigen."

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