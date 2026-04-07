Fluglotsin werden: Austro Control lädt am Samstag zum Schnuppern ein

Wer gibt Flugzeugen die Startfreigabe? Wie groß müssen Sicherheitsabstände sein? Und wie viel verdient man eigentlich als Fluglotsin?

Diese und viele weitere spannende Fragen beantwortet Austro Control diesen Samstag live und persönlich – im eigenen Besucherzentrum in Wien! Am 11. April 2025 von 10.00 bis 16.30 Uhr öffnet Austro Control in der Schnirchgasse 17 (1030 Wien) die Türen. Highlight: Führungen durch den faszinierenden 360°-Tower-Simulator geben echten Einblick in die Ausbildung!

Women Rule the Sky

Unter dem Motto „Women Rule the Sky" richtet sich das Event besonders an junge Frauen, die eine Karriere als Fluglotsin anstreben. Top-Gehalt, bezahlte Ausbildung, verantwortungsvoller Job – das klingt verlockend!

Was man mitbringen muss

Matura, Teamgeist, räumliches Vorstellungsvermögen und Stressresistenz. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren mit Assessment-Center und Medizin-Check startet die rund dreijährige Ausbildung in Wien. Bewerben kann man sich jederzeit auf www.startfrei.at – Anmeldung zum Event ebenfalls dort!