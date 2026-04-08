Kälte-Schock: Jetzt kommt nochmals Schnee

Der Winter gibt noch einmal ein (kurzes) Comeback.

In den meisten Landesteilen präsentiert sich das Wetter am Mittwoch sonnig. Die meiste Zeit scheint die Sonne sogar von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Lediglich im Nordosten bilden sich am Nachmittag einzelne harmlose Quellwolken. Der Wind weht schwach bis mäßig, in den östlichen Landesteilen zunehmend mäßig bis lebhaft aus Nordwest bis Nordost. Die Temperaturen starten zwischen minus 2 und plus 7 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen 11 bis 22 Grad, am wärmsten im Süden und Westen.

Das sonnige und trockene Wetter setzt sich am Donnerstag in den meisten Landesteilen weiter fort. Lediglich im Westen tauchen bereits am Vormittag ein paar dichtere Wolken auf, die den ganzen Tag von Vorarlberg bis Salzburg den sonnigen Eindruck trüben. Davon abgesehen scheint die Sonne oft sogar von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Im Bergland und in den östlichen Landesteilen kommt mäßiger, teils sogar lebhafter Wind aus Nordwest bis Nord auf, sonst bleibt der Wind schwach bis mäßig. Die Temperaturen in der Früh minus 2 bis plus 6 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen von Ost nach West 12 bis 21 Grad.

Schnee bis auf 1000 Meter

Eine schwache Störung zieht am Freitag von Westen mit dichten Wolken langsam über Österreich. Während in den westlichen und nördlichen Landesteilen sowie von Osttirol ostwärts bereits am Vormittag dichte Wolken überwiegen und es bei einer Schneefallgrenze zwischen 1000 und 1600 m Seehöhe nördlich des Alpenhauptkammes vom Bodensee bis ins Mostviertel regnet oder schneit, ziehen bis zum Abend in Niederösterreich, in Wien und im Burgenland nur zeitweise ein paar dichtere Wolken durch.

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Hier scheint die Sonne außerdem zumindest vorübergehend. Der Wind weht in den alpinen Regionen mäßig bis lebhaft aus Nord, sonst bleibt es windschwach. Minus 2 bis plus 9 Grad in der Früh. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 7 bis 18 Grad erreicht.