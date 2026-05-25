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Schlägerei
© GettyImages mrohana

Mehrere Verletzte

Biss in Wade: Massenschlägerei bei Fest artete aus

25.05.26, 11:29
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Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen endete mit einem Biss in die Wade. 

Eine Schlägerei bei einem Fest in Schwoich im Bezirk Kufstein hat in der Nacht auf Montag Polizei und Rettung gefordert.

Zwei Gruppen dürften bei der Party aus noch unbekannten Gründen aneinandergeraten sein, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol. Dabei kam es zu mehreren Körperverletzungen, unter anderem durch einen Biss in die Wade und den Einsatz von Pfefferspray.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang gestalteten sich laut Polizei aufgrund der teils starken Alkoholisierung der Beteiligten schwierig.

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