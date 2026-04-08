Aus für Gmeiner-Park: Wien zieht Schlussstrich unter SOS-Kinderdorf-Gründer

Der Hermann-Gmeiner-Park im Wiener Bezirk Innere Stadt wird - nach den im Vorjahr aufgetauchten Missbrauchsvorwürfen gegen den 1986 gestorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer - nun umbenannt.

Das hat der Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft einstimmig beschlossen, teilte die zuständige Kultur-und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung mit. Künftig wird die Anlage am Börseplatz den Namen Börsepark tragen.

"Wir haben auf die neuen Erkenntnisse und die damit verbundenen schwerwiegenden Vorwürfe rasch reagiert und zugleich eine Lösung gefunden, die breit getragen wird", erläuterte Kaup-Hasler zu dem einstimmigen Beschluss über die Fraktionsgrenzen hinweg. Mit der neuen Bezeichnung sei ein Name gewählt worden, der sich am stadträumlichen Kontext orientiert und eine klare Zuordnung im Wiener Stadtgefüge ermöglicht. Der Vorschlag hatte bereits auf Bezirksebene breite Zustimmung gefunden und wurde in den weiteren Abstimmungen auf Stadtebene mitgetragen, wodurch das Verfahren ohne Verzögerungen abgeschlossen werden konnte, hieß es in der Aussendung.

Gmeiner-Büste im Park entfernt

Auch die Entfernung der im Park befindlichen Büste Hermann Gmeiners war bereits durch Kaup-Hasler veranlasst worden. "Gerade bei Fragen der Erinnerungskultur braucht es einen verantwortungsvollen und sensiblen Zugang. Dazu gehört auch, aktuelle Erkenntnisse ernst zu nehmen und entsprechend zu handeln und unsere Gesellschaft so zu gestalten, dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen konsequent mitgedacht wird", betonte die Stadträtin.

Bereits nach dem Bekanntwerden Vorwürfe gegen Gmeiner wurde die Büste aus dem Park entfernt. © oe24

Die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen Gmeiner hatte SOS-Kinderdorf Ende Oktober 2025 selbst veröffentlicht. Demnach waren in den Jahren 2013 bis 2023 bei der Opferschutzkommission rund 200 Meldungen eingegangen, acht davon betrafen Gmeiner. Hier gaben Personen plausibel an, von Gmeiner sexuelle Gewalt erlitten zu haben und wurden seitens SOS-Kinderdorf mit bis zu 25.000 Euro und der Übernahme von Therapiestunden entschädigt. Anfang März dieses Jahres wurden via der Wochenzeitung "Falter" weitere Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründer von SOS-Kinderdorf bekannt.

ÖVP-Figl: "Umbenennung wahrt die Integrität des öffentlichen Raums"

Für Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) ist die Umbenennung des Gmeiner-Parks ein notwendiger und konsequenter Schritt. "Nach den aufgetretenen Vorwürfen war es mir von Anfang an ein zentrales Anliegen, dass der Park so schnell wie möglich umbenannt wird. Ich habe diesen Schritt daher von Beginn an konsequent vorangetrieben, um ein klares Zeichen zu setzen", so Figl.

Die Rückkehr zum historisch gewachsenen Namen "Börsepark" schaffe Klarheit und wahre die Integrität des öffentlichen Raums. Zugleich sei es wesentlich, dass die Hintergründe der bekannt gewordenen Vorwürfe weiterhin vollständig aufgeklärt werden.