Kaiserflohmarkt Baden lädt zum Frühlingsbummel

Der Kaiserflohmarkt erobert wieder Badens Innenstadt! Wer auf der Suche nach günstigen Deals und besonderen Schnäppchen ist, sollte sich das Wochenend-Event nicht entgehen lassen.

Am 10. und 11. April verwandelt sich der Hauptplatz in Baden in einen riesigen Marktplatz. Von der Antonsgasse bis zur Wassergasse präsentieren lokale Betriebe ihre Waren direkt vor den Geschäften. Besucher können sich auf eine große Auswahl an Angeboten freuen, die von Mode bis hin zu besonderen Einzelstücken reicht.

Der Kaiserflohmarkt zählt zu den längsten Schnäppchenmärkten der Stadt und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Das bunte Treiben sorgt für eine besondere Atmosphäre und macht den Einkaufsbummel zum Erlebnis für die ganze Familie.