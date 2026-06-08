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Hunde-WM kommt nach Tulln

v.l.n.r.: Peter F. Berchtold (WDS2027-Projektleitung ÖKV), Philipp Ita (Präsident ÖKV), Tamas Jakkel (Präsident FCI), Barbara Müller (Schatzmeisterin FCI), Angela Francini (Vizepräsidentin ENCI), Dino Muto (Präsident ENCI).
© Mak Dodan/ProDog Photography
Österreich ist am Zug: Von 27. bis 30. Mai 2027 richtet der Österreichische Kynologenverband die World Dog Show in Tulln aus – eine der größten Hundeausstellungen der Welt mit über 10.000 Hunden kommt somit nach Tulln.
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Die offizielle Staffelübergabe erfolgte gerade bei der diesjährigen WDS in Bologna. Österreich hat in der Hundewelt eine lange Tradition: Der ÖKV wurde 1909 gegründet und war 1911 eine der fünf FCI-Gründungsnationen. Zudem stammen mit der Tiroler Bracke, der Brandlbracke, der Steirischen Rauhaarbracke, der Alpenländischen Dachsbracke und dem Österreichischen Pinscher fünf weltweit anerkannte Hunderassen aus Österreich.

Bereits zum fünften Mal findet die Welthundeausstellung in Österreich statt: Nach Innsbruck 1976, Tulln 1986, Wien/Budapest 1996 und Salzburg 2012 nun erneut in Tulln. ÖKV-Präsident Philipp Ita erklärt stolz: „Die Hundewelt kann sich auf 2027 freuen!"

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV), gegründet 1909, ist der Dachverband von über 100 österreichischen Mitgliedsvereinen, die sich mit der Hundezucht, Haltung, Erziehung, Ausstellung, Ausbildung und Prüfung des Hundes beschäftigen und über mehr als 58.000 Mitglieder verfügen.

Die organisatorischen Vorbereitungen für die World Dog Show 2027 laufen bereits seit Monaten. Das Organisationsteam unter der Leitung des international erfahrenen Allround-Richters Peter F. Berchtold arbeitet gemeinsam mit einem breit aufgestellten Team des ÖKV an der Umsetzung des Großereignisses in Tulln.

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