Achtung, WM-Fans: Warum das Einbruchsrisiko jetzt steigt

Die Fußball-WM steht bevor und versetzt das Land in einen Ausnahmezustand. Doch während die Fans die Spiele gebannt vor Bildschirmen verfolgen, nutzen Kriminelle die Gelegenheit: Eine aktuelle Analyse zeigt, dass insbesondere bei Turnieren in Übersee die Zahl der Einbrüche deutlich ansteigt.

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Wenn am 11. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen wird, fiebern Millionen Fans mit, auch in Österreich, wo die Teilnahme der Nationalmannschaft für zusätzliche Euphorie sorgt. Doch während die Aufmerksamkeit auf das Geschehen am Spielfeld gerichtet ist, nutzen Kriminelle offenbar die Gunst der Stunde. Die Wiener Städtische Versicherung warnt vor einem erhöhten Einbruchsrisiko während großer Fußballturniere. Laut aktuellen Auswertungen steigt die Zahl der Einbrüche in Österreich in diesen Zeiträumen durchschnittlich um 11 Prozent an!

Warum bei der WM das Einbruchsrisiko erhöht ist

Besonders kritisch wird die Lage, wenn das Turnier auf einem anderen Kontinent stattfindet. Ein Blick auf frühere Weltmeisterschaften zeigt, warum: Während der WM 2014 in Brasilien stieg die Zahl der Einbrüche um rund 20 Prozent – der höchste Wert im gesamten Untersuchungszeitraum. Auch mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada zeichnet sich ein ähnliches Risiko ab.

© Wiener Städtische Versicherung

Der entscheidende Faktor ist die Zeitverschiebung. Viele Spiele werden aus europäischer Sicht erst spät am Abend oder sogar nachts angepfiffen. Während Fußballfans beim Public Viewing, in Bars oder bei Freunden mitfiebern, bleiben zahlreiche Wohnungen und Häuser über Stunden leer. Für Einbrecher bietet diese Kombination aus verlassenen Häusern und Dunkelheit ideale Bedingungen.

Vorsicht ist geboten

Zwar gab es bei der vergangenen WM 2022 in Katar keine derartigen Ausreißer, doch das lag wohl am ungewöhnlichen Winter-Termin. Bei eisigen Temperaturen gab es keine Fanmeilen und kaum Public Viewings, die Menschen blieben zu Hause. Im Sommer sieht die Welt aber wieder ganz anders aus.

© Getty Images

Immerhin: Ein kleiner Lichtblick bleibt. Langfristig betrachtet sinken die Einbruchszahlen dank besserer Prävention. Dennoch werden auch jetzt noch rund 15 Einbrüche pro Tag während der Turniere verzeichnet.

So machen Sie Ihr Zuhause einbruchsicher

Damit Sie die kommende Fußball-WM genießen können, reicht oft schon etwas gesunder Menschenverstand. Mit diesen simplen Tricks machen Sie Ihr Zuhause einbruchssicher:

Alles abschließen: Fenster gekippt? Tür nur ins Schloss gezogen? Ein gefundenes Fressen für Profis. Schließen Sie beim Verlassen des Hauses alles konsequent ab.

Fenster gekippt? Tür nur ins Schloss gezogen? Ein gefundenes Fressen für Profis. Schließen Sie beim Verlassen des Hauses alles konsequent ab. Keine "Räuberleitern" bauen: Räumen Sie alles weg, was Kriminellen als Einstiegshilfe dienen könnte. Leitern, Werkzeuge oder gestapelte Kisten haben im Garten oder rund ums Haus nichts zu suchen, wenn Sie nicht da sind.

Räumen Sie alles weg, was Kriminellen als Einstiegshilfe dienen könnte. Leitern, Werkzeuge oder gestapelte Kisten haben im Garten oder rund ums Haus nichts zu suchen, wenn Sie nicht da sind. Präsenz zeigen: Auch wenn Sie beim Public Viewing sind, ein Licht mit Zeitschaltuhr oder ein eingeschaltetes Radio können Wunder wirken und Anwesenheit vortäuschen.

Bleiben Sie wachsam! Dann steht einem unbeschwerten und sicheren Fußball-Fest nichts mehr im Weg.