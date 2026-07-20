Viele machen diesen Fehler: Deshalb kühlt Ihr Ventilator schlechter

Viele nutzen ihren Ventilator täglich, reinigen ihn aber kaum. Dabei sammeln sich im Inneren Staub, Pollen und Schmutz an, die bei jedem Einschalten wieder durch den Raum gewirbelt werden. Warum regelmäßiges Putzen so wichtig ist.

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Der Ventilator gehört im Sommer für viele zur Grundausstattung. Während wir Fenster schließen und Rollläden herunterlassen, soll er für eine angenehme Brise sorgen. Was viele jedoch vergessen: Im Inneren des Geräts lagern sich Staub, Pollen, Tierhaare und andere Schmutzpartikel ab. Bleiben diese über Wochen oder Monate unentdeckt, kann das gleich mehrere Nachteile haben.

Staub wird im ganzen Raum verteilt

Sobald der Ventilator eingeschaltet wird, wirbelt er nicht nur Luft auf, sondern auch die feinen Staubpartikel, die sich auf den Rotorblättern und im Schutzgitter angesammelt haben. Diese gelangen in die Raumluft und können sich anschließend auf Möbeln oder Böden absetzen. Vor allem Allergiker:innen oder Menschen mit empfindlichen Atemwegen können dadurch stärker belastet werden - insbesondere, wenn sich zusätzlich Pollen oder Tierhaare im Gerät befinden.

Mehr Leistung durch weniger Schmutz

Ventilator vor einem offenen Fenster in einem sonnigen Zimmer. © Getty Images

Staub auf den Rotorblättern beeinflusst auch die Leistung des Ventilators. Sind die Flügel stark verschmutzt, kann der Luftstrom schwächer werden und der Motor muss unter Umständen mehr arbeiten. Ein sauberer Ventilator arbeitet daher effizienter und sorgt für eine gleichmäßigere Luftzirkulation.

Unangenehme Gerüche vermeiden

Mit der Zeit können sich auf dem Staub Feuchtigkeit und Bakterien ansammeln. Das kann dazu führen, dass der Ventilator beim Einschalten muffig riecht - besonders, wenn er nach dem Winter längere Zeit ungenutzt im Keller oder Abstellraum stand. Eine gründliche Reinigung vor der ersten Nutzung im Sommer schafft hier schnell Abhilfe.

So reinigen Sie den Ventilator richtig

Vor der Reinigung gilt immer: Stecker ziehen!

Anschließend gehen Sie am besten so vor:

Entfernen Sie das Schutzgitter gemäß Herstelleranleitung.

Wischen Sie Rotorblätter und Gitter mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch ab.

Für hartnäckigen Schmutz eignet sich etwas warmes Wasser mit einem Tropfen Spülmittel.

Reinigen Sie auch das Gehäuse und den Standfuß. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie den Ventilator wieder zusammensetzen.

Tipp: Druckluft oder ein weicher Pinsel helfen dabei, Staub aus schwer erreichbaren Ecken zu entfernen.

Wie oft sollte man reinigen?

Während der Sommersaison empfiehlt es sich, den Ventilator etwa alle zwei bis vier Wochen zu reinigen – je nachdem, wie häufig er genutzt wird. In Haushalten mit Haustieren oder bei starker Staubbelastung kann auch eine häufigere Reinigung sinnvoll sein.