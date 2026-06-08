Friessneggpark erstrahlt in neuem Glanz

Der Friessneggpark in Floridsdorf präsentiert sich ab sofort in einem völlig neuen Gewand. Auf einer Fläche von rund 6.000 Quadratmetern wurde die Parkanlage umgestaltet.

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Bei den Arbeiten wurde besonders viel Wert auf die Tier- und Pflanzenwelt gelegt. Zu der bestehenden Wiese und dem alten Baumbestand gesellen sich ab jetzt 20 neu gepflanzte Bäume sowie 356 Blühsträucher. Ein echter Blickfang ist die neue, rund 850 Quadratmeter große Blumenwiese auf der Westseite des Areals. Diese wird absichtlich nur zweimal im Jahr gemäht. Sie dient unzähligen Insekten und Vögeln als wichtige Nahrungsquelle sowie als geschützter Rückzugsort im Winter.

Auch das Thema Klimaschutz kommt nicht zu kurz, denn die Pflanzen sorgen durch Verdunstung an heißen Sommertagen für eine angenehme Abkühlung. Ein unversiegelter Weg aus einer sogenannten wassergebundenen Decke leitet das Regenwasser direkt ins Erdreich ab. Trotzdem lässt sich der Pfad problemlos mit dem Kinderwagen oder dem Rollstuhl befahren.

"Der Friessneggpark ist ein gutes Beispiel, wie durch Beteiligung im Wiener Klimateam ein Mehrwert für alle entsteht. Bürgerinnen und Bürger haben die Idee für eine ökologische Gestaltung mit mehr Bäumen und Sträuchern eingebracht und anschließend gemeinsam mit den Wiener Stadtgärten und dem Bezirk an der weiteren Ausgestaltung gefeilt. Daraus ist ein naturnaher Park entstanden, der Umweltschutz mit hoher Aufenthaltsqualität verbindet, ein Gewinn für Mensch und Natur gleichermaßen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Spiel und Abkühlung im Grätzl

Neben den ökologischen Erneuerungen wurde auch intensiv an die Familien im Grätzl gedacht. Mitten im Park lädt eine begrünte Holzpergola zum Verweilen im Schatten ein. Ein neuer Trinkbrunnen mit einer offenen Rinne spendet an heißen Tagen die nötige Erfrischung. Für die Kinder wurden neue Attraktionen geschaffen, darunter eine gemütliche Nestschaukel und ein großes Kletterspielgerät, das über einen barrierefreien Einstieg verfügt. Verschönerte Aufenthaltsbereiche mit neuen Sitzgelegenheiten runden das Angebot ab.

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"Neben der ökologischen Aufwertung war es uns besonders wichtig, den Park für Kinder attraktiver zu gestalten. Die neuen Spielgeräte laden zum Entdecken, Klettern und gemeinsamen Spielen ein“, unterstreicht SPÖ-Bezirksvorsteher Georg Papai.

Die Umgestaltung geht direkt auf die Initiative der Menschen vor Ort zurück. Das Projekt im 21. Bezirk wurde im Jahr 2023 von einer eigenen Bürgerjury aus rund 500 Einreichungen für Floridsdorf ausgewählt.