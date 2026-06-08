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Burg Feistritz

15 Jahre Kammermusikfestival "harriet&friends"

Die Intendantin.
© Armin Dreiling
Von 24. bis 28. Juni 2026 verwandelt sich Burg Feistritz im Wechselgebiet zur Bühne des Kammermusikfestivals „harriet&friends" – heuer in der 15. Jubiläumsausgabe.
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Cellistin Harriet Krijgh, künstlerische Leiterin und Gastgeberin, hat dafür 17 Musikerinnen und Musiker versammelt. Sechs Konzerte stehen auf dem Programm – von „Kammermusik-Juwelen" bis „Böhmisches Feuer".

Besondere Specials

Besondere Programm-Highlights sind selten gespielte Werke wie Leonard Bernsteins Klaviertrio op. 2 und das Klavierquintett von Nikolai Medtner – sowie Kompositionen der wenig bekannten Komponistinnen Amy Beach, Henriette Bosmans und Ethel Smyth.

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Blick auf die Fassade.
Burg Feistritz am Wechsel. © Stefan Polzer

Zum Ensemble zählen u. a. die Geiger Candida Thompson und Nikita Boriso-Glebsky, Klarinettist Pablo Barragán sowie Vibraphonist Martin Breinschmid & The Radio Kings, die für jazzige Akzente sorgen. Durch alle Konzerte führt Ö1-Gestalterin Ulla Pilz. Die Burg Feistritz liegt rund 80 km von Wien entfernt – etwa eine Autostunde von der Innenstadt.

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