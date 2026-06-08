Burg Feistritz
15 Jahre Kammermusikfestival "harriet&friends"
Cellistin Harriet Krijgh, künstlerische Leiterin und Gastgeberin, hat dafür 17 Musikerinnen und Musiker versammelt. Sechs Konzerte stehen auf dem Programm – von „Kammermusik-Juwelen" bis „Böhmisches Feuer".
Besondere Specials
Besondere Programm-Highlights sind selten gespielte Werke wie Leonard Bernsteins Klaviertrio op. 2 und das Klavierquintett von Nikolai Medtner – sowie Kompositionen der wenig bekannten Komponistinnen Amy Beach, Henriette Bosmans und Ethel Smyth.
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Zum Ensemble zählen u. a. die Geiger Candida Thompson und Nikita Boriso-Glebsky, Klarinettist Pablo Barragán sowie Vibraphonist Martin Breinschmid & The Radio Kings, die für jazzige Akzente sorgen. Durch alle Konzerte führt Ö1-Gestalterin Ulla Pilz. Die Burg Feistritz liegt rund 80 km von Wien entfernt – etwa eine Autostunde von der Innenstadt.
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