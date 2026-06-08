Pasta, Wein & Dolce Vita in Krems

In Krems herrscht von 10. bis 13. Juni südländisches Lebensgefühl pur, wenn die Italienischen Tage Marktstände, Genuss und Urlaubsstimmung täglich bis 21 Uhr in die Altstadt bringen.

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Zum dritten Mal verwandeln die Italienischen Tage die Kremser Altstadt in eine mediterrane Piazza. In den Straßen und Gassen reihen sich Marktstände mit Salami, Käse, Pasta, Antipasti, Espresso und Dolci – direkt aus italienischen Regionen und mit viel Leidenschaft präsentiert, die für originäres Dolce Vita mitten in Niederösterreich sorgen.

Von Mittwoch bis Samstag verwandelt sich Krems in eine mediterrane Piazza. © Attila Molnar

Dazu gibt es erlesene Weine und spritzige Aperitivo-Drinks, begleitet von Musik und kleinen Aktionen. Der Bummel durch die Kremser Altstadt fühlt sich an wie ein Kurztrip an den bekanntesten Stiefel der Welt. Die Italienischen Tage finden von Mittwoch (10.6.) bis Samstag (13.6.) statt – voller Geschmack, Musik und südländischer Lebensfreude.

Programm-Highlights

Täglich: Italienische Marktstände mit kulinarischen Spezialitäten, typischen Produkten und italienischem Flair.

Mittwoch, 10. Juni: Live-Musik vom Stadtradio 1 am Täglichen Markt.

Donnerstag, 11. Juni: Lange Einkaufsnacht - viele Geschäfte in der Innenstadt haben bis 21 Uhr geöffnet.

Sophie & Band: Live-Musik im Rahmen der Italienischen Tage.

Modenschau von "Manera" am Täglichen Markt. Beginn ist um 18 Uhr.

Freitag, 12. Juni: Claudio Ciack - italienische Live-Musik von 18 bis 21 Uhr.

Samstag, 13. Juni: Claudio Ciack - italienische Live-Musik von 18 bis 21 Uhr.