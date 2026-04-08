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Hallstatt bleibt Ziel für arabische und asiatische Touristen
© Getty

Ostern zeigte

Hallstatt bleibt Ziel für arabische und asiatische Touristen

08.04.26, 09:58
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Trotz steigender Flugpreise: Arabische Gäste sorgen weiter für viel Umsatz im Salzkammergut. 

Hallstatt. Im ersten Quartal des Jahres sind trotz des Konflikts im Iran nicht weniger arabische Gäste ins Salzkammergut gekommen als im Vorjahr. Rund um die Osterfeiertage sei die Auslastung in Hallstatt gut gewesen, heißt es laut Tourismusbüro gegenüber orf.at. Mit Ostern starte traditionell die neue Saison und die Unterkünfte seien bereits gut gebucht.  

Manch Einheimischer hat sich noch immer nicht an die Vollverschleierungen gewöhnt. Bei all den kulturellen Unterschieden macht vor allem eine Tatsache die Touristen aus Saudi-Arabien besonders attraktiv: Sie sind reich und geben ihr Geld auch gerne aus. Rund 490 Euro investiert laut ORF ein durchschnittlicher Gast pro Tag. Zum Vergleich fallen da die 160 Euro eines deutschen Urlaubers fast mickrig aus.

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