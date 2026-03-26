Erneuter Schlag gegen Linzer Drogenszene

Drei der fünf Festgenommenen erhielten nach der Erstbefragung eine Ausreiseverpflichtung.

Linz. Bei einer groß angelegten Polizeiaktion im Stadtteil Neue Heimat sind zum Wochenbeginn mehrere Personen festgenommen worden. Beamte durchsuchten am frühen Morgen ein Mehrparteienhaus – und fanden mehr als ein halbes Kilo Kokain und rund zwei Kilo Cannabis.

Es wurden fünf Personen aus Afrika nach dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen, darunter ein 26-Jähriger, ein 27-Jähriger und ein 31-Jähriger. Drei der fünf Festgenommenen erhielten nach der Erstbefragung eine Ausreiseverpflichtung. Zwei wurden in die Sicherungsmaßnahme genommen, zudem wurde eine Sicherheitsleistung von 820 Euro eingehoben. Ein 39-Jähriger nigerianischer Staatsbürger, der auf frischer Tat ertappt wurde, wurde nach dem Suchtmittelgesetz festgenommen. Neben den Drogen konnte Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich sichergestellt werden.

Erst vor einer Woche ist ein großer Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität in Linz gelungen. Der Bereich rund um die Kremplstraße war einer der großen Hotspots - 85 Personen wurden festgenommen.