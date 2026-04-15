Wiener City-Juwelier ausgeraubt: Einbrecher kamen durch die Wand

Renovierungsarbeiten in dem Altstadtgebäude Ecke Franziskanerplatz/Weihburggase kamen den Räubern zugute.

Wien. Bei einem alteingesessenen Juwelier mitten in der Wiener City sind Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in spektakulärer Weise eingebrochen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich verschafften sich die Täter ähnlich wie in dem französischen Film "Rififi" aus den 1950er-Jahren durch die Wand beim Kellerabgang des Hauses und gelangten so in das Innere des Schmuck- und Uhrengeschäftes.

© oe24/Roland Kopt

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100.000 Euro Beute ergattert

Das Loch war aufgrund von Renovierungsarbeiten in dem Alt-Wiener Gebäude entstanden, die Räuber nutzten dieses Loch, um in den kleinen Geschäftsraum einzudringen. 100.000 Euro Beute sollen die Eindringlinge bei ihrem Coup gemacht haben.

An die teuersten Stücke des Preziosengeschäfts kamen sie allerdings nicht heran, denn diese waren sicher im Safe verwahrt. Mit den entwendeten Schmuckstücken im Verkaufsraum verursachten die Einbrecher dennoch erheblichen Schaden.

Die Täter konnten unerkannt flüchten, das Landeskriminalamt ermittelt. In dem Film "Rififi" war ebenfalls ein Juwelier das Ziel, in den die Täter durch den Boden der darüberliegenden Wohnung einbrachen.