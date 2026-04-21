Gold-Kurs in Frankreich: Valentin Bontus stürmt in die Top-Flotte

Österreichs Segel-Ass Valentin Bontus zeigt vor Hyeres groß auf. Der Kite-Olympiasieger sowie die heimischen Nacra17-Duos fixierten am Dienstag in Frankreich den Einzug in die Goldflotte.

Der niederösterreichische Formula-Kite-Olympiasieger Valentin Bontus hat am Dienstag, 21. April, vor Hyeres seine Klasse bewiesen. Bei der prestigeträchtigen französischen Segel-Woche sicherte er sich mit konstanten Leistungen den sechsten Gesamtrang in der Qualifikation. Damit führt er das österreichische Aufgebot souverän in die entscheidende Goldflotte.

Konstanz trotz Speed-Problemen

Bontus sammelte unter anderem zwei dritte Plätze in den Wettfahrten und hält aktuell bei 22 Wertungspunkten. Damit liegt er zwar hinter dem Führenden Italiener Riccardo Pianosi (8 Punkte), zeigt sich aber dennoch kämpferisch. Obwohl die Abstimmung beim Set-up laut dem Niederösterreicher noch nicht ideal ist und es etwas an Speed fehlt, ist das erste Etappenziel erreicht.

Top-Platzierung im Visier

Für die kommenden Aufgaben hat sich Bontus bereits klare Ziele gesteckt. Ein Platz in den Top zwei wäre ideal, die Top fünf sind das erklärte Ziel. Er betonte, dass er sich trotz der Materialschwierigkeiten gut durchgekämpft habe und mit der Konstanz seiner Ergebnisse sehr zufrieden sei.

Erfolge für die Nacra17-Teams

Neben dem Kiter jubelten auch die österreichischen Nacra17-Gespanne. Lukas Haberl und Clara Stamminger segelten auf den starken siebten Platz, während Laura Farese und Matthäus Zöchling als 15. ebenfalls den Sprung in die Goldflotte schafften. Im 49erFX-Bewerb, der ohne Teilung ausgetragen wird, liegen Rosa Donner und Marion LaFrance-Berger aktuell auf dem vielversprechenden siebten Rang.