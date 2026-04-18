Rauchsäule von Lkw-Brand in Graz weit sichtbar

Ein massiver Brand eines Lkw sorgte am Samstagvormittag in Graz-Puntigam für einen großen Feuerwehreinsatz. Die Rauchsäule war gut und weit sichtbar, mehrere Notrufe gingen ein.

In der Auer-Welsbach-Gasse geriet während Arbeiten auf einem Acker ein auf einem Lkw montierter Holzhäcksler in Brand. Der Lenker versuchte noch einzugreifen und das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, doch die Flammen breiteten sich schnell aus. Er alarmierte die Feuerwehr. Erste Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt als Ursache für den Brand am Samstag hin, berichtet die LPD Steiermark.

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Hoher Sachschaden

Der entstandene Sachschaden ist enorm, da das Fahrzeug einen Wert von mehreren hunderttausend Euro hatte und durch das Feuer komplett zerstört wurde. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte jedoch verhindert werden, dass die Situation noch weiter eskaliert.

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Rasche Hilfe der Feuerwehr

Insgesamt waren laut Polizeimeldung 25 Mitglieder der Berufsfeuerwehr Graz vor Ort, um den Vollbrand des Fahrzeugs zu bekämpfen. Durch den gezielten Einsatz gelang es den Profis, das Übergreifen der Flammen auf einen direkt daneben befindlichen Holzstapel rechtzeitig zu verhindern.

Schutz für die Umwelt

Neben den eigentlichen Löscharbeiten stand auch der Schutz der Umgebung im Fokus. Da Betriebsmittel aus dem Lkw ausgetreten waren, musste kontaminiertes Erdreich abgetragen werden. Durch diese Maßnahme konnte ein Schaden für den nahegelegenen Mühlgang erfolgreich abgewendet werden. Die genaue Höhe des Gesamtschadens steht aktuell noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.