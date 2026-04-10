Insider: Trump verzichtet auf TV-Ansprache zu Waffenstillstand

Offenbar soll so eine Ansprache nie diskutiert worden sein

US-Präsident Donald Trump hat Insidern zufolge auf eine geplante Fernsehansprache an die Nation zu dem Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran verzichtet.

Berater hätten Bedenken geäußert, die noch fragile Vereinbarung im Vorfeld der am Samstag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad beginnenden Friedensgespräche zu sehr zu loben, sagten drei mit den Vorgängen vertraute Personen.

Das Präsidialamt wies die Darstellung zurück und teilte mit, eine solche Ansprache sei nie auf Ebene des Präsidenten diskutiert worden. Trump hatte die Feuerpause am Dienstag nur wenige Stunden vor Ablauf eines Ultimatums über die sozialen Medien verkündet. Bei den Verhandlungen in Pakistan, die auf US-Seite von Vizepräsident JD Vance geführt werden, soll eine dauerhafte Lösung des Konflikts erreicht werden, der unter anderem zu einer anhaltenden Blockade der für den globalen Energiemarkt wichtigen Straße von Hormuz geführt hat.