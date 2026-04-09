60 kulinarische Erlebnisse mit Schnapsteuferl Regina & Co.

Von der Pilz-Manufaktur im Mühlviertel bis zum Silberbüffel-Hof in Esternberg.

OÖ. Die neue Broschüre "Kulinarische Erlebnisse" vom Genussland OÖ ist ein Wegweiser für Erlebnisangebote in Oberösterreich. Mehr als 60 Erlebnisse im gesamten Bundesland wurden kuratiert und für Individualgäste aufbereitet – von Workshops und Verkostungen über Schaubetriebe und Führungen bis hin zu Erlebniswegen.

Die Angebote richten sich gezielt an Einzelpersonen, Paare, Familien und Kleingruppen, die Oberösterreich eigenständig erkunden möchten. Es wird Inspiration für Tagesausflüge ebenso wie für genussvolle Kurztrips geboten und die Vielfalt regionaler Lebensmittel unmittelbar erlebbar gemacht. "So wird ein Ausflug zur genussvollen Begegnung mit den Menschen, dem Handwerk und den Spezialitäten Oberösterreichs", sagt Landwirtschaftslandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). In der Broschüre wird auch verraten, wo im Mühlviertel Schnapsteuferl Regina zu Verkostungen einlädt.