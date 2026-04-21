Salzburg jagt gegen die Austria den nächsten Sieg

Red Bull Salzburg hat die Tabellenspitze wieder fest im Visier. Nach dem jüngsten Erfolg in Wien wollen die Bullen am Mittwoch in der heimischen Festung gegen die Austria nachlegen.

Die Bullen sind wieder dran! Am Mittwoch (20:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gastiert Austria Wien in Wals-Siezenheim beim Tabellendritten Red Bull Salzburg. Die Salzburger konnten den Rückstand auf Rang eins zuletzt auf drei Zähler verkürzen und wollen nun erstmals seit Jahresbeginn zwei Pflichtspiele in Folge gewinnen. In der Meistergruppe sind die Bullen gegen die Favoritner seit neun Duellen ungeschlagen, wobei sieben Siege heraussprangen.

Beichler stapelt tief

Trotz der Aufholjagd bleibt Trainer Daniel Beichler am Boden. Es macht Sinn, dass wir uns auf unseren Job konzentrieren, so der Coach. Auch Innenverteidiger Jannik Schuster warnt davor, den 3:1-Sieg vom Sonntag überzubewerten: Man kann sich nichts darum kaufen. Personell schmerzt bei den Gastgebern vor allem die Sperre von Routinier Stefan Lainer, ansonsten will man die ordentliche Energie aus dem Hinspiel erneut auf den Platz bringen.

Sorgenkinder aus Favoriten

Bei der Austria, die als Tabellen-Nachzügler der Meistergruppe bisher nur vier Punkte in fünf Spielen holte, wiegt der Ausfall von Topstürmer Johannes Egestein schwer. Trainer Stephan Helm hofft dennoch auf eine Leistungssteigerung: Wir müssen konsequent unseren Plan durchziehen. Immerhin kehrt Philipp Maybach in den Kader zurück, um die Bilanz in der zweiten Hälfte der Meistergruppe aufzupolieren und den Bullen wie schon beim 2:0-Sieg im Februar in Wals ein Bein zu stellen.