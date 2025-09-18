Kronprinzessin Victoria auf dem Weg zur Königin: "Sie kann jederzeit übernehmen"

Victoria von Schweden begeistert ihr Volk seit Jahren mit Natürlichkeit und Bodenständigkeit. Während König Carl Gustaf fest auf dem Thron sitzt, gilt sie längst als Hoffnungsträgerin für die Zukunft. Übernimmt sie jetzt schon die Macht?

In Schweden genießt Kronprinzessin Victoria (48) seit Jahren große Beliebtheit – und auch über die Landesgrenzen hinaus zählt sie zu den populärsten Royals Europas. Mit ihrer offenen Art, ihrer Familie, die vielen als Vorbild gilt, und ihrer Fähigkeit, in entscheidenden Momenten die richtigen Worte zu finden, vermittelt sie Vertrauen und Stabilität. Der Historiker Herman Lindqvist, einst ihr Privatlehrer, findet nur lobende Worte für die Thronfolgerin.

„Äußerst wissbegierig und interessiert“

Im Gespräch mit dem Magazin Hemmets Journal schildert der 82-Jährige seine Zeit als Mentor. Victoria habe ihn darum gebeten, ihr bei der Vertiefung ihrer Geschichtskenntnisse zu helfen. „Sie kam auf mich zu, und ich meinte: ‚Natürlich, wenn du das wirklich willst‘“, erinnert er sich. Neben dem klassischen Stoff aus den Büchern habe er der Kronprinzessin auch Inhalte vermittelt, die über den Lehrplan hinausgehen – wichtig vor allem, weil Victoria mit einer Lese-Rechtschreibschwäche zu kämpfen hat.

Bis zu drei Mal pro Woche trafen sich die beiden, und Lindqvist zeigt sich beeindruckt: „Victoria war und ist außerordentlich neugierig. Ich glaube, wir hatten noch nie ein so gebildetes Staatsoberhaupt.“ Ein Satz, den manch einer als versteckten Vergleich mit König Carl Gustaf (79) deuten könnte – oder einfach als Anerkennung für dessen Tochter.





Noch kein Platz auf dem Thron in Sicht

Dass die Kronprinzessin bestens vorbereitet ist, steht für Lindqvist außer Frage: „Sie könnte jederzeit übernehmen.“ Allerdings werde das nicht so bald geschehen, betont er. König Carl Gustaf erfreue sich guter Gesundheit – und im Gegensatz zu anderen Monarchen sei ein Rücktritt für ihn undenkbar. „Der König wird niemals freiwillig abdanken“, so der Historiker. „Wenn König Harald von Norwegen einmal nicht mehr ist, wird Carl Gustaf als letzter Mann auf der Bastion bleiben.“

Eine verlässliche Stellvertreterin

Victoria selbst scheint mit der Aussicht, noch einige Jahre im Hintergrund zu bleiben, gut umgehen zu können – nicht zuletzt wegen des engen Verhältnisses zu ihrem Vater. Wann immer Carl Gustaf verhindert ist, übernimmt sie bereits heute seine Aufgaben. So auch im Frühjahr, als der Monarch kurzfristig eine private Reise unternahm. Die Kronprinzessin führte die Amtsgeschäfte souverän weiter – und bewies einmal mehr, dass sich Schweden auf seine künftige Königin verlassen kann.