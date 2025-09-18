Die Prinzessin und der Prinz haben einen besonderen Moment geteilt...

Alle Augen waren beim großen Staatsbankett auf Trump und seine Entourage gerichtet und die Royals, die zum Besuch am Hof eingeladen haben.

Mehr zum Thema

Während Trump mit dem einen oder anderen Fauxpas auffiel, zeigen sich Kate und William äußerst souverän und wie wahre Staatsoberhäupter. Und... es kam auch zu einem schönen, besonderen Moment zwischen dem Paar.

Kate Middleton und Prinz William haben ein seltenes Video von sich geteilt, auf dem sie sich hinter den Kulissen des Staatsbanketts, das am Mittwoch, dem 17. September, im Windsor Castle stattfand, an den Händen halten.

Hinter den Kulissen

Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben einen Clip auf ihren Instagram Stories gepostet, mit dem Text „Hinter den Kulissen“ darüber. Diese seltene öffentliche Zuneigung fand statt, als die königliche Familie Präsident Donald Trump, First Lady Melania Trump und Mitglieder der US-Delegation in Windsor, England, empfing.

Spitzenkleid

Prinzessin Kate, 43, trug ein cremefarbenes und goldfarbenes Spitzenkleid, während Prinz William, ebenfalls 43, einen klassischen schwarzen Anzug trug, der mit seinen militärischen Auszeichnungen verziert war. Kates Kleid wurde von Phillipa Lepley entworfen, und ihre Tiara, ein Lieblingsschmuckstück der verstorbenen Prinzessin Diana, ist laut Vogue als „Cambridge Lover’s Knot“ bekannt.