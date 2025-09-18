Melania Trump: Doppelter Fauxpas bei Royals-Besuch

Die First Lady sorgte wieder einmal für Wirbel

US-Präsident Donald Trump ist derzeit auf einem Staatsbesuch in Großbritannien. Begleitet wird er dabei von seiner Ehefrau Melania.

Die First Lady sorgte dabei am Mittwoch wieder einmal mit einem Hut für Aufsehen. Die 55-Jährige wählte für den Staatsbesuch zu ihrem dunklen Kostüm einen violettfarbenen Hut mit einer breiten Krempe, der einen Teil ihres Gesichts verdeckte. Ihr Look erinnerte an die Amtseinführung Trumps im Jänner.

© Getty

Wirbel um First Lady

Der Hut mit übergroßer Krempe verdeckte bei der Ankunft nicht nur große Teile ihres Gesichts, sondern wirkte auf viele Beobachter unpraktisch und unpassend. Beim abendlichen Staatsbankett wählte Melania dann ein auffälliges Kleid mit freier Schulterpartie und hohem Beinschlitz – ein Look, den Kritiker als zu schrill und wenig würdevoll für den Anlass empfanden.

© Getty

Melania Trump leistete sich auch bei der Begrüßung mit König Charles III. und Queen Camilla einen Fauxpas. Anstatt den traditionellen Knicks oder eine leichte Verbeugung zu machen, wie es bei Begegnungen mit Royals oft üblich ist, verzichtete sie gänzlich darauf. Zwar schreibt das königliche Protokoll diese Geste nicht zwingend vor, doch gilt sie als Zeichen des Respekts.