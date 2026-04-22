Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Christoph Wiederkehr
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Reform-Debatte

"Pathetische": Lehrer und auch ÖVP gegen Wiederkehrs Schul-Pläne

22.04.26, 10:52 | Aktualisiert: 22.04.26, 14:14
Teilen

Marchetti: "Klare Absage an 'ideologisches Gesamtschul-Experiment' sechsjährige Volksschule" - Kimberger: "Stakkato der großen Ankündigungen bekommt eine immer höhere Frequenz"




	Wenig beeindruckt ist man in der Lehrervertretung von Bildungsminister Christoph Wiederkehrs (NEOS) "Plan Zukunft". "Wir kennen inzwischen die Vorgangsweise des Herrn Bundesministers", so der oberste Lehrergewerkschafter, Paul Kimberger, zur APA. "Es wird mit pathetischen Worten Großes angekündigt - allerdings: Was Konzepte, Pläne für die Implementierung und Details angeht - Fehlanzeige." Erneut eine Absage für eine sechsjährige Volksschule kam von der ÖVP.







	

    

        Schule Laptops
            

                
© Getty Images

    
    



	

    

        Wiederkehr
            

                
© APA/ROLAND SCHLAGER

    
    



	Ähnlich sei es schon bei Wiederkehrs Entbürokratisierungs-Initiative "Freiraum Schule" gewesen, meinte Kimberger. "Da waren große Entlastungen angekündigt. Darauf warten wir noch. Ähnlich kommt es mir beim Plan Zukunft vor - wir haben zahlreiche Überschriften, sonst wenig." Ein fertiges durchgängiges Konzept fehle: "Deshalb kann man verschiedene Dinge aus heutiger Sicht schwer beurteilen." Eines sei ihm aufgefallen: "Das Stakkato der großen Ankündigungen bekommt eine immer höhere Frequenz. Es geht offenbar vor allem um die Schlagzeile und weniger um Details."



    
Lesen Sie auch

    








	

    

        Paul Kimberger
            

                
© APA/HELMUT FOHRINGER

    
    



	Sechsjährige Volksschule für ÖVP "ideologisches Gesamtschul-Experiment"



	Schon beim letzten Vorstoß für eine sechsjährige Volksschule hatte sich Wiederkehr beim Koalitionspartner ÖVP ein Nein abgeholt - auch diesmal bleibt es dabei. "Zwei zusätzliche Jahre ohne ein klares pädagogisches Konzept bedeuten keinen Fortschritt, sondern ein ideologisches Gesamtschul-Experiment mit ungewissem Ausgang", so ÖVP-Generalsekretär und -Bildungssprecher Nico Marchetti in einer Aussendung. Es sei "völlig offen, was abseits von Marketingsprüchen die konkrete Verbesserung für Schülerinnen und Schüler sein soll".



	Stattdessen solle der Bildungsminister die im Regierungsprogramm festgeschriebene Einführung einer eigenständigen Lehramtsausbildung für Inklusion und Sonderpädagogik angehen, forderte Marchetti. Diese finde sich dagegen nicht explizit in seinem "Plan Zukunft" (dort ist von einer "Reform der Ausbildung von Lehrkräften mit Schwerpunkt Inklusion und Sonderpädagogik" die Rede, Anm.). Man sei jederzeit bereit, konstruktiv an Reformen mitzuwirken. "Voraussetzung dafür ist jedoch eine fundierte und durchdachte inhaltliche Grundlage. Im Regierungsprogramm steht genug, was noch nicht umgesetzt ist, wo wir mit voller Kraft an der Umsetzung mitwirken."







	Skeptisch bei Umsetzung



	Inhaltlich ist Kimberger bei vielen Plänen Wiederkehrs skeptisch bezüglich der Umsetzung. "Natürlich haben wir Verbesserungsbedarf bei der Elementarpädagogik und wären zum Beispiel einheitliche Qualitätsstandards wünschenswert. Das werden aber die Länder beantworten müssen."







	Und die sechsjährige Volksschule sei keine Erfindung Wiederkehrs, sondern gehe auf den niederösterreichischen Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) zurück, meinte Kimberger. Später habe dann sein oberösterreichischer Ex-Kollege Josef Pühringer (ÖVP) den Vorschlag auf fünf Jahre verkürzt. Er kenne aber kein Konzept zur Realisierung. Offen sei etwa, wie das abseits von größeren Städten organisatorisch und räumlich umgesetzt werden solle.



	

    

        Klasse Lehrerin Schule
            

                
© Getty Images

    
    



	"Was soll stattdessen gekürzt werden?"



	Ähnlich sei es mit der Ankündigung neuer Fächer: "Was soll stattdessen gekürzt werden? Wir wissen es nicht." Nach wie vor skeptisch sieht Kimberger die Veröffentlichung von Standortdaten für Schulen - selbst wenn der Minister Rankings ausschließe, werde es mit der Datenveröffentlichung solche geben.







	Wenn Wiederkehr die Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen angehen wolle, sieht der Gewerkschafter wie Marchetti vor allem Handlungsbedarf in der Sonderpädagogik: Hier wäre wieder ein eigenes Studium nötig - genauso wie in diesem Bereich eine Anhebung des "Deckels" für den sonderpädagogischen Förderbedarf.



	Verteidigt wird Wiederkehr von NEOS-Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre: "Würde die Lehrergewerkschaft nicht permanent alles schlechtreden und gegen den Minister kampagnisieren, sondern konstruktiv an Lösungen mitarbeiten, wären wir der guten 'Zukunft' im Bildungsbereich schon sehr viel näher" , hieß es in einer Aussendung.



	Weiter Ablehnung von FPÖ


Weiter Ablehnung für Wiederkehrs Pläne kommt von der FPÖ: Das betrifft neben der sechsjährigen Volksschule auch die (im Regierungsprogramm verankerte) Einführung einer mittleren Reife. Diese sei nichts anderes als eine versteckte Verlängerung der Schulpflicht ohne Lösungskompetenz: "Wer die Mindeststandards nicht erreicht, bleibt einfach länger im System. Das ist kein Konzept, das ist Kapitulation", so Bildungssprecher Hermann Brückl in einer Aussendung. Umgekehrt freut sich die ÖVP-nahe Schülerunion über genau diese mittlere Reife. Diese mache Bildungswege gerechter und durchlässiger bzw. schaffe klare Perspektiven und stärke die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung, so Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl.


                                
    


    

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.


    

    
    
    
    
    



    
    

        

            

                
                                        Die Top-Stories vom oe24 E-Paper                
                
                
                            

        

    


    

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
            


    
    





    




            
    
    

    

    




    
            
    
        





    

        
        





    

    

    
    
    


        
        
    


    

    




        


    
    

        

            

                
                                        oe24 entdecken                
                
                
                            

        

    


    



    








    





                




        

    


        
    
    

    

    









    





    


        


            

                
                                        
                        
                    
                
            


            


                                    

                        OE24 Logo
                    

                
                                    

                        

                            Es gibt neue Nachrichten
                        

                        

                            Jetzt Startseite laden
                        

                    

                
            

            
            

                            

        


        

            

                

            
            
        


        
Jetzt E-Paper lesen