Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Anninger als wahres Rad-Paradies
© Bernhard Garaus

Erweiterung

Anninger als wahres Rad-Paradies

03.05.26, 12:20
Teilen

Damit auch Kinder, Familien und Einsteiger den Trail besser bewältigen können, planten Wienerwald Tourismus, Stadtgemeinde Mödling und die Mountainbike Initiative Anninger Trails eine neue, leichtere Abfahrtsvariante.  

Der Mountainbike-Trail vom Anninger hinunter nach Mödling ist beliebt, speziell im unteren Teil erfordert er aber Erfahrung und erhöhtes Fahrkönnen. So wird das Mountainbiken am Anninger zugänglicher und gleichzeitig die stark genutzte Forststraße entlastet - das Ziel: mehr Sicherheit und Freude beim Bergabfahren sowie ein besseres Miteinander aller Waldnutzer:innen auf der Anninger-Forststraße. Bürgermeisterin Silvia Drechsler und Stadtrat Leo Lindebner besuchten die ehrenamtlichen Trailpflegerinnen und Trailpfleger, die die neue Variante unter größtmöglicher Rücksicht auf den sensiblen Stadtwald mit Schaufeln und Rechen in Handarbeit errichten. Die Stadtchefin weiß: „Wir können froh sein, dass sich in der Familie Ribarich die große Liebe zum Mountainbiken vererbt hat. Vielen Dank an alle helfenden Hände.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen