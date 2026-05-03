Anninger als wahres Rad-Paradies

Damit auch Kinder, Familien und Einsteiger den Trail besser bewältigen können, planten Wienerwald Tourismus, Stadtgemeinde Mödling und die Mountainbike Initiative Anninger Trails eine neue, leichtere Abfahrtsvariante.

Der Mountainbike-Trail vom Anninger hinunter nach Mödling ist beliebt, speziell im unteren Teil erfordert er aber Erfahrung und erhöhtes Fahrkönnen. So wird das Mountainbiken am Anninger zugänglicher und gleichzeitig die stark genutzte Forststraße entlastet - das Ziel: mehr Sicherheit und Freude beim Bergabfahren sowie ein besseres Miteinander aller Waldnutzer:innen auf der Anninger-Forststraße. Bürgermeisterin Silvia Drechsler und Stadtrat Leo Lindebner besuchten die ehrenamtlichen Trailpflegerinnen und Trailpfleger, die die neue Variante unter größtmöglicher Rücksicht auf den sensiblen Stadtwald mit Schaufeln und Rechen in Handarbeit errichten. Die Stadtchefin weiß: „Wir können froh sein, dass sich in der Familie Ribarich die große Liebe zum Mountainbiken vererbt hat. Vielen Dank an alle helfenden Hände.“