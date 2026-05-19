Luxus für Stubentiger: Diese smarten Katzentoiletten reinigen sich selbst

Wer mit Katzen zusammenlebt, kennt das Problem: Das Katzenklo gehört definitiv nicht zu den beliebtesten Aufgaben im Haushalt. Genau deshalb boomen derzeit smarte, selbstreinigende Katzentoiletten.

Die cleveren Modelle übernehmen die Reinigung automatisch, reduzieren Gerüche und sorgen dafür, dass das Zuhause deutlich frischer bleibt. Besonders praktisch: Viele Geräte lassen sich mittlerweile sogar per App steuern.

Wir haben uns aktuelle Angebote angesehen und zeigen smarte Katzentoiletten, die gerade deutlich reduziert sind. Die Deals gelten allerdings nur für kurze Zeit beziehungsweise solange der Vorrat reicht.



Selbstreinigende Katzenklos sind längst keine verrückte Luxus-Spielerei mehr. Gerade in Mehrkatzenhaushalten oder für Menschen mit wenig Zeit können die smarten Helfer den Alltag enorm erleichtern. Moderne Modelle erkennen automatisch, wann die Katze die Toilette verlassen hat, reinigen selbstständig und kapseln Gerüche direkt ein. Einige Varianten bieten sogar Gesundheitsdaten per App oder Sicherheitsfunktionen gegen Einklemmen. Wir mögen vor allem den Komfort-Faktor: weniger Geruch, weniger Arbeit – und trotzdem immer ein sauberes Katzenklo für den Stubentiger.

Smartes Rundum-sorglos-Paket für mehrere Katzen

Das GTPLAYER Katzenklo* richtet sich klar an Haushalte mit mehreren Katzen oder an alle, die möglichst wenig Aufwand wollen. Das automatische Reinigungssystem arbeitet nach jedem Toilettengang selbstständig und wird durch verschiedene Sensoren überwacht. Besonders spannend: Die integrierte Anti-Einklemmungs-Technologie stoppt den Reinigungsvorgang sofort, wenn sich die Katze nähert.

Dazu kommt eine App-Anbindung, mit der sich Reinigungsvorgänge oder Nutzungsdaten überwachen lassen. Ein eher ungewöhnliches Extra ist die sechsfarbige Innenbeleuchtung – klingt erst mal verspielt, sorgt aber tatsächlich für eine bessere Kontrolle und einen futuristischen Look. Auch ein Duftstein zur Geruchsreduktion ist integriert. Das große 66-Liter-Volumen macht das Modell besonders interessant für größere Katzen oder Mehrkatzenhaushalte.

Preislich ist das Gerät aktuell ziemlich attraktiv: Statt 302,51 Euro kostet das Modell derzeit 201,67 Euro – ein satter Rabatt von 33 Prozent und für ein smartes Premium-Katzenklo definitiv ein starker Deal.

GTPLAYER Katzenklo Selbstreinigend – für 201,67 statt 302,51 Euro bei Amazon* © GTPLAYER

Offenes Design für Katzen, die keine geschlossenen Toiletten mögen

Viele Katzen akzeptieren geschlossene automatische Toiletten nur widerwillig. Genau hier setzt das Modell von Ellenpent* an. Das selbstreinigende Katzenklo bleibt offen gestaltet und wirkt dadurch deutlich weniger einschüchternd für sensible Tiere. Gerade große Katzen profitieren vom großzügigen Aufbau. Trotzdem steckt moderne Technik drin: Sensoren erkennen die Nutzung automatisch und starten anschließend die Reinigung.

Auch hier ist eine App-Steuerung integriert, sodass sich das Gerät bequem überwachen lässt. Besonders interessant finden wir die Geruchskontrolle, die darauf ausgelegt ist, unangenehme Gerüche möglichst schnell einzuschließen. Das offene Konzept hebt dieses Modell klar von vielen Konkurrenzprodukten ab, die oft komplett geschlossen und kapselartig wirken.

Auch preislich macht das Modell aktuell ordentlich Eindruck. Statt 301,51 Euro werden derzeit nur 200,64 Euro fällig. Der Rabatt von 33 Prozent gehört aktuell zu den stärksten Angeboten in diesem Bereich.

Ellenpent Selbstreinigendes Katzenklo – für 200,64 statt 301,51 Euro bei Amazon* © Ellenpent

Volloffen und maximal modern

Diese selbstreinigende Katzentoilette* setzt komplett auf ein offenes Design und kombiniert es mit smarter Technik. Die vollautomatische Katzentoilette arbeitet elektrisch und lässt sich ebenfalls per App steuern. Besonders auffällig ist die transparente Abdeckung des Müllbehälters – dadurch lässt sich schnell kontrollieren, wann geleert werden muss. Praktisch ist außerdem die mitgelieferte Katzenstreu, sodass direkt gestartet werden kann.

Die Anti-Klemm-Funktion sorgt zusätzlich für Sicherheit während der Reinigung. Im Unterschied zu vielen anderen Modellen wirkt dieses Katzenklo insgesamt minimalistischer und offener, was besonders bei vorsichtigen Katzen ein Vorteil sein kann. Gleichzeitig bleibt die automatische Reinigung der große Komfortgewinn.

Mit 231,91 Euro gehört das Modell zwar nicht zu den günstigsten Deals im Vergleich, bietet aber immer noch eine Ersparnis von 23 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Preis von 302,51 Euro. Für ein modernes, offenes Smart-Katzenklo ist das Preisniveau trotzdem durchaus spannend.

Vollständig offene selbstreinigende Katzentoilette – für 231,91 statt 302,51 Euro bei Amazon* © Kubvici

Wie funktionieren selbstreinigende Katzentoiletten?

Selbstreinigende Katzenklos arbeiten meist mit Sensoren, die erkennen, wann die Katze die Toilette benutzt hat. Nach einer kurzen Wartezeit startet automatisch ein Reinigungsmechanismus. Dabei werden Klumpen oder Hinterlassenschaften in einen separaten Behälter transportiert, der deutlich seltener geleert werden muss als ein normales Katzenklo. Viele moderne Geräte kombinieren das Ganze zusätzlich mit Geruchsfiltern, App-Steuerung oder Sicherheitsfunktionen gegen Einklemmen. Besonders praktisch: Das Streu bleibt länger sauber, wodurch oft auch weniger davon verbraucht wird. Vor allem in Wohnungen oder bei mehreren Katzen kann das den Alltag deutlich angenehmer machen.

Fazit: Luxus für Katzen – und für ihre Besitzer

Smarte Katzentoiletten sind definitiv kein günstiges Gadget – aber sie nehmen Ihnen eine der nervigsten Aufgaben im Katzenalltag ab. Gerade Modelle mit automatischer Reinigung, Geruchskontrolle und App-Steuerung sorgen für deutlich mehr Komfort. Die aktuellen Rabatte machen den Einstieg aktuell besonders interessant. Wer schon länger mit einer smarten Katzentoilette geliebäugelt hat, findet hier einige starke Angebote, solange die Deals noch aktiv sind.



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