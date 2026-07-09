Niederösterreich holt Arnautović ins Boot

Fußballstar Marko Arnautović wird das Gesicht der neuen Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung.

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Nach den schweißtreibenden Wochen bei der Weltmeisterschaft in Übersee sorgt Nationalteam-Kicker Marko Arnautović für eine echte Überraschung. Ab Juli tritt der Stürmer als erstes prominentes Gesicht für die neue Kampagne der Niederösterreich Werbung auf. Die touristische Werbeoffensive greift mit der Frage, wer denn überhaupt Urlaub in Niederösterreich mache, ein weit verbreitetes Klischee auf. Statt auf klassische Kitschbilder setzt das Land diesmal voll auf Humor, Selbstironie und überraschende Momente.

"Nach den intensiven Wochen mit der Nationalmannschaft brauche ich jetzt ein paar Tage zum Runterkommen. Da muss ich nicht weit weg. Niederösterreich ist nah, unkompliziert und hat alles, was man für Urlaub braucht. Für mich passt es genau“, sagt Marko Arnautović.

So entstanden die Werbespots

Sujet der neuen Kampagne "Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?" mit Marko Arnautović. © Simon Rajchl

Für die Drehorte ging es für den Fußballstar unter anderem in den Wienerwald sowie in die malerische Wachau. In den Videoclips kommt sogenanntes Reveal-Storytelling zum Einsatz. Dabei fragen bildgewaltige Landschaftsaufnahmen zunächst scherzhaft ab, ob diese Motive wirklich im Bundesland entstanden sind, während der Promi erst nach und nach im Spot erkennbar wird. Für die kreative Umsetzungsarbeit zeichnet die Agentur Die Goldkinder verantwortlich, produziert wurden die Clips von Kaiserschnitt Film unter der Regie von Simon Rajchl.

"Niederösterreich ist WÖD, im besten Sinn großartig, nah und echt. Dass sich mit Marko Arnautović einer der bekanntesten österreichischen Sportler für Urlaub in Niederösterreich starkmacht, wird viele Menschen neugierig machen und Lust auf Urlaub direkt vor der Haustür wecken", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Content-Creator und Kulinarik-Profis

Der Spitzenfußballer bleibt nicht der einzige prominente Gast auf den Werbeflächen. Im Laufe des Sommers und Herbstes schließen sich weitere bekannte Persönlichkeiten der Aktion an. Mit dabei sind etwa Wander-Content-Creator Peter Mairhofer gemeinsam mit Katze Eddy sowie Laura Neuhofer und Chris Michor vom Kulinarik-Kanal yo.whats_cookin.

Ausgespielt werden die Inhalte breit über Social-Media-Kanäle, Online-Videos, Plakate im öffentlichen Raum, Printmedien sowie über PR-Kooperationen. Thematisch dreht sich in den Beiträgen alles um Wandern, Natur, Kultur, Ausflugsziele sowie regionale Gastronomie und Erholung.

"Mit unserer neuen Kampagne räumen wir mit Selbstironie, aber genauso viel Selbstbewusstsein, mit dem Vorurteil auf, dass Niederösterreich kein klassisches Urlaubsland ist. Mit Marko Arnautović haben wir zum Auftakt einen perfekten Botschafter gefunden", erklärt Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.