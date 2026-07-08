Millionen-Schub für NÖ- Lebensmittelproduktion

Mit einem Investitionspaket über 66,7 Millionen Euro werden in Niederösterreich 15 Projekte umgesetzt, die Lebensmittelwirtschaft und Landwirtschaft gleichermaßen stärken sollen.

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Die Investitionen verteilen sich auf alle vier Landesviertel und fließen in den Ausbau sowie die Modernisierung lebensmittelverarbeitender Unternehmen. Unterstützt werden die Vorhaben mit insgesamt 8,2 Millionen Euro von EU, Bund und Land. Ziel ist es, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen, Arbeitsplätze zu sichern und die Zusammenarbeit zwischen Betrieben und heimischen Landwirtschaften weiter auszubauen. Das Land sieht darin einen wichtigen Impuls für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich.

Zu den größten Projekten zählen Investitionen bei Berglandmilch in Aschbach-Markt und bei der NÖM in Baden. Während Berglandmilch ihre Produktion von Topfen und Frischkäse deutlich erweitert und auf moderne Abfülltechnik setzt, baut die NÖM ihren Standort unter anderem mit einem Hochregallager, neuen Versandflächen und moderner Kühltechnik aus. Dadurch sollen Lagerkapazitäten steigen und tausende Lkw-Fahrten eingespart werden.

Auch Getreide, Gemüse, Fleisch und pflanzliche Lebensmittel stehen im Fokus. Investiert wird unter anderem in neue Verpackungslinien, bessere Kühl- und Trocknungsanlagen, die Verarbeitung von Traubenkernöl und Tofu sowie in mehr Tierwohl und geringere CO2-Emissionen. Damit sollen Wirtschaft und Landwirtschaft langfristig gemeinsam gestärkt und die Qualität regionaler Lebensmittel weiter ausgebaut werden. "Wirtschaft und Landwirtschaft gehören zusammen und werden durch diese Projekte gleichsam gestärkt werden. Denn wenn die lebensmittelverarbeitenden Unternehmen ausbauen, dann bauen sie auf die Qualität der angelieferten Produkte der heimischen Bäuerinnen und Bauern", betont Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP).