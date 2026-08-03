Für 11.800 Euro: Schweizer baut im Garten Griechenland nach

Ein Schweizer hat in seinem Garten am Bodensee ein eigenes Mini-Griechenland erbaut. Der Gärtner investierte dafür rund 11.800 Euro in das detailreiche Projekt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Michael Scherrer (48), ein Content Creator und Gärtner, hat gemeinsam mit seinem Bruder Samuel einen eigenen kleinen Freizeitpark auf seinem Grundstück in der Schweiz errichtet. Insgesamt gaben die Brüder rund 23.600 Euro für das gesamte Areal aus, wovon 11.800 Euro direkt in das nachgebaute griechische Dorf flossen, wie der britische "Mirror" berichtet. Das Areal misst 15 mal 15 Meter und bietet weiße Wände, blaue Fensterläden, Kopfsteinpflaster, eine kleine Bar sowie Katzen aus Plastik.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Eigenes Mini-Griechenland im Garten

Der Bau des Geländes am Schweizer Bodensee war jedoch keineswegs unkompliziert. "Es hat wegen der Genehmigungen in der Schweiz und den wetterbedingten Unterbrechungen länger gedauert, als man denkt", erklärt Michael Scherrer gegenüber "Mirror". Im Winter fallen die Temperaturen dort unter den Gefrierpunkt. Von den insgesamt 1.500 Quadratmetern Fläche wurden bislang 600 Quadratmeter bebaut.

Das Dorf wird von Freunden gern für Fotos genutzt. Scherrer berichtet: "Meine Schwester hat es einmal bei ihren Arbeitskollegen gemacht. Als sie ins Büro zurückkehrte, kamen sechs verschiedene Personen auf sie zu und fragten sie, wie ihr Urlaubswochenende war."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Weitere Themenwelten im Freizeitpark

Das Areal ist Teil eines größeren Freizeitparks im Garten, an dem die beiden Brüder seit mehr als vier Jahren arbeiten. Im November 2024 starteten sie ihren Instagram-Kanal, der mittlerweile über 80.000 Follower zählt. Dort präsentierten sie unter anderem eine Märchengasse mit Rapunzelturm als Eingang, einen Garten mit 150 gepflanzten Tulpen, eine kleine Irische Bar inklusive Guinness und verstecktem Kühlschrank sowie ein Gruselkabinett für Halloween. Zudem gestalteten die beiden bereits einen japanischen Garten mit Steinarbeiten und Ahornbäumen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Zukunftspläne und geplante Vermietung

Für die Zukunft haben die Brüder noch viele Ideen. So planen sie unter anderem ein Fischerdorf, ein Gästezimmer sowie den Nachbau der Wohnungen aus der TV-Serie Friends und ein Piratenschiff. Zudem kündigten sie auf Instagram ein neues Projekt an einem Hotel in Zermatt für Oktober an. Das griechische Dorf soll wiederum in ein Gästezimmer umgewandelt und ab dem Jahr 2027 über Airbnb vermietet werden.