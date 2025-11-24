Nie wieder frieren! Die perfekte Bettwäsche für frostige Nächte

Wenn draußen die Kälte an den Fenstern klopft und der Winter Einzug hält, gibt es kaum etwas Schöneres, als sich in das eigene Bett zu kuscheln. Wir verraten die besten Bettdecken, die Sie in dieser kalten Jahreszeit richtig warm halten und das, ohne dass Sie nachts schweißgebadet erwachen!

Wenn die Temperaturen draußen sinken, wird das Schlafzimmer wieder zum Rückzugsort Nummer eins. Jetzt kommt es darauf an, Materialien zu wählen, die Wärme spenden, ohne dabei zu beschweren. Mit der richtigen Bettwäsche können Sie nicht nur besser schlafen, sondern auch Ihre Energiekosten im Griff behalten, da Sie die Heizung nicht unnötig hochdrehen müssen.

Die besten Materialien für den Winter

© Getty Images

Flanell-Bettwäsche

Flanell ist ein besonders weiches und dicht gewebtes Material, das in der kalten Jahreszeit für eine angenehme Wärme sorgt. Die leicht angeraute Oberfläche fühlt sich kuschelig an und speichert die Körperwärme, ohne dass es zu heiß wird. Flanell ist und bleibt der Lieblingsstoff in der kalten Jahreszeit!

Biber-Bettwäsche

Wenn Sie es noch dicker und flauschiger wollen, dann ist Biber genau das Richtige. Dieses Material ist wie gemacht für kalte Winternächte, denn der dickere Stoff speichert hervorragend die Wärme. Die angeraute Oberfläche von Biber fühlt sich weich und angenehm auf der Haut an, und die dichte Struktur des Stoffes macht ihn besonders geeignet für die kältesten Nächte.

Fleece-Bettwäsche

Fleece ist ein weiteres synthetisches Material, das besonders für seine außergewöhnliche Wärmespeicherung bekannt ist. Fleece ist federleicht, extrem weich und gleichzeitig sehr pflegeleicht. Es hält die Wärme, ohne zu beschweren, und sorgt dafür, dass Sie auch bei eisigen Temperaturen rundum geschützt sind.

Satin-Bettwäsche

Satin-Bettwäsche eignet sich hervorragend als Ganzjahresbettwäsche. Der feine, glatte Stoff aus Baumwolle oder Mischgewebe fühlt sich angenehm kühl auf der Haut an und punktet mit seiner temperaturregulierenden Wirkung. Für Menschen, die im Winter leicht schwitzen, bietet Satin eine optimale Lösung: Es speichert zwar genug Wärme doch sorgt gleichzeitig durch seine Atmungsaktivität für ein trockenes, angenehmes Schlafklima.

Finger weg von Leinen-Bettwäsche

Leinen ist vor allem im Sommer beliebt, da es durch seine kühlende und atmungsaktive Wirkung überzeugt. Doch genau diese Eigenschaften machen es im Winter ungeeignet. Der glatte, eher feste Stoff leitet Wärme schnell ab und speichert kaum Körperwärme. An frostigen Nächten kann sich Leinen daher unangenehm kühl auf der Haut anfühlen und trägt nicht zur gewünschten Gemütlichkeit bei.