Haushalts-To-Dos, die Sie besser noch vor Dezember erledigen sollten

Bevor der Dezember Sie überrollt, sollten Sie diese Haushalts-To-Dos erledigen: Fenster putzen, Schränke ausmisten, Heizkörper entlüften & Co. So starten Sie entspannt in die Adventszeit und sparen Zeit, Nerven und Energie!

Die Weihnachtszeit naht, der Dezember steht vor der Tür und mit ihm der alljährliche Stress. Geschenke besorgen, Kekse backen, Adventkalender füllen … und dann noch der Haushalt? Damit Sie nicht zwischen Lametta und Lebkuchen plötzlich ins Chaos stürzen, lohnt es sich, ein paar Dinge schon jetzt anzugehen. Wir verraten, welche Haushalts-To-Dos einmal im Jahr erledigt werden sollten und warum der November dafür der perfekte Monat ist.

1. Fenster putzen

Bevor es draußen richtig kalt wird, sollten Sie Ihre Fenster noch einmal gründlich reinigen. Saubere Scheiben lassen mehr Licht ins Haus, was besonders im tristen Winterhalbjahr gut tut. Außerdem vermeiden Sie, dass der Dreck bei Frost und Eis hartnäckig anfriert.

2. Heizkörper entlüften

Wer möchte schon im Dezember frösteln, obwohl die Heizung läuft? Luft im Heizkörper mindert die Wärmeleistung und das kostet nicht nur Nerven, sondern auch Strom. Jetzt entlüften, bevor der Dauerbetrieb startet, spart Energie und hält die Wohnung angenehm warm.

3. Küche gründlich ausmisten

Vor den Feiertagen ist die Küche ohnehin im Dauerstress: Kekse, Festessen, Glühwein. Nutzen Sie den November, um alte Lebensmittel, Gewürze oder abgelaufene Vorräte zu entsorgen. So schaffen Sie Platz und Übersicht für die Weihnachtsbäckerei.

4. Schränke & Schubladen sortieren

Die Adventszeit bringt oft zusätzliche Dekoration, Geschenkpapier und Co. in Ihr Zuhause. Wer vorher die Schränke ausmistet und sortiert, hat mehr Platz und muss im Dezember nicht hektisch nach dem richtigen Geschenkband suchen.

5. Vorhänge & Polster reinigen

Staub, Tierhaare und Pollen sammeln sich über Monate und gerade im Winter, wenn die Heizung läuft, fliegen sie durch die Luft. Einmal gründlich saugen oder waschen sorgt für bessere Luftqualität und ein sauberes Wohngefühl.

6. Weihnachtsbeleuchtung checken

Bevor Sie im Advent vor kaputten Lämpchen stehen, testen Sie jetzt schon Ihre Lichterketten und Deko. So können Sie rechtzeitig Ersatz besorgen und verhindern, dass die erste Kerze am Adventskranz im dunklen Wohnzimmer flackert.

7. Heizkosten & Energieverbrauch prüfen

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Heizungsanlage und Stromverbrauch zu checken. Kleine Maßnahmen wie Dichtungen an Türen und Fenstern überprüfen oder Thermostatventile entlüften helfen, Kosten zu sparen und kalte Füße zu vermeiden.

Wer diese Aufgaben jetzt erledigt, startet entspannt in den Dezember.