Balkon winterfest machen: So verstauen Sie alles platzsparend

Bevor der Frost kommt, sollten Sie Ihren Balkon fit für den Winter machen. Denn nichts ist ärgerlicher, als im Frühling mit beschädigten Möbeln oder abgestorbenen Pflanzen dazustehen. Mit ein paar einfachen Tricks bleibt Ihr Balkon auch in der kalten Jahreszeit top in Schuss.

Der Winter steht vor der Tür, und mit ihm der erste Frost. Die gemütlichen Abende auf dem Balkon sind nun passé, doch wie schützt man Möbel und Pflanzen vor der eisigen Kälte? Der Platz auf dem Balkon ist schließlich begrenzt. Keine Sorge, wir zeigen Ihnen die cleversten Tricks, wie Sie alles sicher verstauen und sich schon jetzt auf den nächsten Frühling freuen können.



Gründlich reinigen

© Getty Images

Bevor Sie Ihre Möbel und Pflanzen in den Winterschlaf schicken, sollten sie gründlich gereinigt werden. Aber lassen Sie die Finger vom Hochdruckreiniger! Die Power des Wasserstrahls kann bei Kunststoffmöbeln winzige Risse hinterlassen und das möchte niemand! Besser ist die altbewährte Methode: Mit Schwamm, Bürste und etwas Allzweckreiniger lässt sich Schmutz im Nu entfernen.

Vor allem Holz braucht jetzt besonders viel Liebe. Bevor Sie Ihre Holzmöbel einlagern, behandeln Sie diese mit einem speziellen Öl. So bleibt das Holz geschützt und vergraut nicht!

Platzsparende Lagerung

Im Sommer stapeln sich die Stühle und Tische auf dem Balkon, aber wohin mit all den Möbeln im Winter? Keine Sorge: Es gibt clevere Lösungen.

Gartenboxen

Gartenboxen bieten eine praktische Lösung für Balkon oder Terrasse. Diese robusten Boxen sind perfekt für Kissen, Gartengeräte und Co. Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Boxen wasserdicht sind und den Witterungsbedingungen standhalten.

Schutzhülle

Manchmal ist es nicht möglich, Möbel oder Pflanzen in einem Innenraum unterzubringen. In solchen Fällen hilft eine gute Abdeckhaube, die Ihre Möbel vor den winterlichen Elementen schützt. Diese sollten jedoch atmungsaktiv sein, um die Schimmelbildung zu verhindern. Alternativ können Sie auch Abstandshalter verwenden, die für eine ausreichende Belüftung sorgen.

Tipp: Wenn Sie eine Schutzhülle verwenden, stellen Sie sicher, dass diese gut befestigt ist. Ein Gummiband oder eine Schnur hält die Haube auch bei starkem Wind oder Schneefall an Ort und Stelle.

Denken Sie beim Möbelkauf an die Lagerung

Bevor Sie neue Gartenmöbel kaufen, überlegen Sie sich, wo Sie diese im Winter unterbringen wollen. Haben Sie ausreichend Platz in Ihrem Keller oder Ihrer Garage? Klappmöbel wie Tische und Stühle sind wahre Platzwunder. Sie lassen sich leicht zusammenklappen und finden so auch in kleineren Abstellräumen oder im Keller einen Platz. Stapelstühle sind ebenfalls eine großartige Lösung, da sie sich übereinander stapeln lassen, perfekt für den Winter.

Nicht winterharte Pflanzen über den Winter bringen

© Getty Images

Wenn Sie nicht winterharte Balkonpflanzen haben, ist es wichtig, diese rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Einige Pflanzen können bei frostigen Temperaturen leicht Schaden nehmen. Holen Sie sie rechtzeitig ins Haus oder in einen frostfreien Raum. Besonders empfindliche Pflanzen wie Kübelpflanzen oder exotische Gewächse sollten vor dem ersten Frost ins Winterquartier umziehen.