Überwintern: So bringen Sie Pflanzen und Zubehör durch die kalte Jahreszeit
© Getty Images

Ordnung im Garten

Überwintern: So bringen Sie Pflanzen und Zubehör durch die kalte Jahreszeit

01.11.25, 07:02
Jetzt ist die perfekte Zeit, um Garten und Balkon winterfit zu machen. Mit den richtigen Handgriffen und etwas Pflege kommen Pflanzen und Zubehör gut durch die kalten Monate.

Die goldene Jahreszeit sorgt für bunte Farben, aber auch für gefallene Blätter und Abschied von der Gartensaison. Damit stehen jetzt letzte Aufgaben im Freien an – so kann der Garten die kühlen Monaten gut überstehen und die Zeit bis zum Frühjahr ohne größere Schäden überdauern. Mit diesen Herbstarbeiten werden Garten und Balkon winterfest.

Ordnung im Garten

Vor dem Winter sollte das Gartenwerkzeug gründlich gereinigt und gepflegt werden. Schaufeln, Harken und Scheren sind nach einem langen Sommer oft mit Erde, Schmutz und Rost belastet. Diese Ablagerungen lassen sich mit einer Drahtbürste gut entfernen, scharfe Kanten können nachgeschärft werden. So bleiben die Werkzeuge im Frühjahr einsatzbereit. Nach der Reinigung sollte das gesamte Werkzeug an einem trockenen, frostfreien Ort verstaut werden, um Rost und andere Schäden zu vermeiden. 

Überwintern: So bringen Sie Pflanzen und Zubehör durch die kalte Jahreszeit
© Getty Images

Richtig reinigen

Beschädigte Pflanztöpfe sollten entsorgt werden, während noch intakte Gefäße gründlich gereinigt werden. Reste von Erde und Pflanzenmaterial können sich zu Schimmelherden entwickeln. Besonders Töpfe aus Terrakotta oder Keramik müssen vor dem Winter geschützt werden, da sie bei Frost leicht zerbrechen können. Kunststofftöpfe hingegen können draußen bleiben, solange sie entleert und sauber sind.

Wasser: Das gibt es zu beachten

Auch Biotop oder Gartenteich werden auf den Winter vorbereitet: Zunächst Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen, um die Wasserqualität zu erhalten. Pumpen und Filter herausnehmen, reinigen und frostfrei lagern.

Ein oft übersehener Schritt: Der Gartenschlauch muss vor dem ersten Frost entleert werden. Wenn sich Wasser im Schlauch befindet, kann dieser bei Minusgraden platzen. Der Schlauch sollte an einem trockenen, frostfreien Ort aufbewahrt werden, um Schäden zu vermeiden.

Schutz für die kalte Jahreszeit

Hortensien sollten bis zum Frühjahr nicht geschnitten werden. Die verblühten Blütenstände schützen die Knospen vor Frost. Empfindliche Pflanzen benötigen einen zusätzlichen Schutz vor Kälte. Rosen, mediterrane Kräuter oder junge Sträucher sollten mit Schutzvlies, Jutesäcken oder speziellen Winterhauben umhüllt werden. Auf dem Balkon können winterharte Topfpflanzen wie Chrysanthemen, Christrosen oder Efeu problemlos draußen überwintern.

In diesen Tagen kommen Rechen und Laubsauger häufig zum Einsatz: Gefallene Blätter, die sich auf Rasen und Wegen sammeln, sollten regelmäßig entfernt werden. Liegt feuchtes Laub zu lange auf dem Gras, kann es den Rasen schädigen. Und auf Gartenwegen birgt es eine Rutschgefahr.

